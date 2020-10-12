دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند زيارة برج خليفة في الإمارات، من المؤكد أنك سترغب أيضاً برؤية العديد من المعالم السياحية البارزة من حوله، مثل نافورة دبي الراقصة، ودبي مول. ولكن، قبل القيام ذلك، أصبحت هناك وجهة جديدة داخل أطول برج في العالم يجب عليك زيارتها!

والآن، يحتضن فندق "أرماني دبي" في برج خليفة أول مطعم "كوشر" في الإمارات العربية المتحدة، وهو "أرماني/ كاف".

تجربة تحتفي بأشهر ما توفره مطابخ الكوشر

يحتضن فندق "أرماني دبي" في برج خليفة أول مطعم "كوشر" في الإمارات العربية المتحدة، وهو "أرماني/ كاف". Credit: Armani/Kaf

ويُعد مطعم "أرماني/ كاف"، الذي افتتح رسمياً في 17 سبتمبر/أيلول من هذا العام، أول وجهة معتمدة لتقديم طعام الكوشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما كتُب في بيان صحفي.

وهو يتخصص في تقديم مأكولات الكوشر المتوافقة مع القوانين اليهودية المتعلقة بالطعام والشراب (الكشروت).

يُعد مطعم "أرماني/ كاف" أول وجهة معتمدة لتقديم طعام الكوشر في دولة الإمارات العربية المتحدة. Credit: Armani/Kaf

وأثناء حديثه عن المطعم في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال كبير الطهاة في فندق "أرماني دبي" الذي يتولى إدارة المطعم الجديد، فابيان فايول إنه "سيقدم تجربة طهي قائمة بذاتها تحتفي بأشهر ما توفره مطابخ الكوشر، بالإضافة إلى أشهى النكهات الكلاسيكية المستوحاة من مختلف أنحاء العالم".

افتتح المطعم في 17 سبتمبر/أيلول من عام 2020. Credit: Armani/Kaf

وسواءً كان الزبائن أفراد يبحثون عن أطعمة الكوشر بالتحديد، أو أشخاص يسعون إلى تعلم المزيد عن هذه الأطعمة، أكد فايول قائلاً: "نتطلع إلى الترحيب بكل زبون يدخل أبوابنا".

وأكد كبير الطهاة أيضاً أنهم سعداء بكونهم أول مطعم كوشر معتمد في الدولة.

تجربة راقية

برج خليفة الأطول في العالم بدبي، الإمارات العربية المتحدة. Credit: Tom Dulat/Getty Images

وفي هذا المطعم الذي يتسع لـ40 شخص، يمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة مأكولات فريدة ومتغيرة.

وتتضمن قائمة الموسم الافتتاحي طبق "سباجيتي بولونيز" مع الريحان الطازج والطماطم الكرزية، وطبق لحم "بورغينيون" مع الخضروات، كما أنها تشمل قائمة أطباق تقليدية من الشرق الأوسط، مثل الحمص، وسلطة الفتّوش مع توابل السماق، وحساء العدس الكريمي.

يسع المطعم لـ40 شخص. Credit: Armani/Kaf

ويحضر المطعم أيضاً خبز "Challah" الذي يُعد تقليدياً في مطبخ الكوشر.

وقال فايول إنه "بسيط ولكن رائع، ويتم إنتاجه في مخبزنا الداخلي كل جمعة للاحتفال بيوم السبت اليهودي".

خبز "Challah" الذي يقدمه المطعم. Credit: Armani/Kaf

وسيكون المطعم تحت إشراف حاخام الجالية اليهودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليفي واي دوتشمان، والذي حصل للمطعم شهادتي "جلات كوشر" و"باس ييسرويل" من الجهة الوحيدة المعتمدة للتصديق على طعام الكوشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للبيان.