نشر الأحد ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2020

جولة بصرية في أبوظبي تعيدك إلى "زمن الطيبين" في قرية التراث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ماذا تفعل إذا كنت على وشك الدخول إلى واحدة من أكثر الحدائق الترفيهية إثارة للإعجاب في العالم دون رفيق ليشاركك في المتعة؟ وهل ستستحق التجربة العناء إذا كنت وحدك؟ إذا كنت لا تعرف كيف ستتصرف في هذا الموقف، إليك ما قام به هذا الإيرلندي خلال رحلة إلى أبوظبي منذ 5 أعوام.

وقبل 5 أعوام، قام المهندس ليام ميرفي، وهو من مقاطعة كورك في أيرلندا، بزيارة الإمارات العربية المتحدة من أجل رحلة عمل. وما لم يكن يعلمه ميرفي ذلك الوقت هو أن هذه الرحلة البسيطة ستؤدي إلى تجربة فريدة في "عالم فيراري" بأبوظبي، وقصة تنتشر حول العالم سريعاً.

لم يسبق له أن ركب أفعوانية من قبل

تجربة فريدة بأبوظبي.. إيرلندي يسترجع اليوم الذي اصطحب فيه سائق الأجرة خاصته ليرافقه لعالم فيراري Credit: Liam Murphy

وعند وصوله إلى دبي مساء يوم سبت في عام 2015، قرر ميرفي، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، الذهاب إلى "عالم فيراري" في اليوم التالي.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال ميرفي: "نحن نعمل عادةً من الإثنين إلى الجمعة في أيرلندا، ولذلك، افترضت أن العمل يبدأ الإثنين. ولم أكن أعلم أن أسبوع العمل في دبي كان من الأحد إلى الخميس".

صورة تُظهر ليام مورفي وهو يرتدي الزي الإماراتي التقليدي. Credit: Liam Murphy

وبتاريخ 16 أغسطس/آب، توجه الإيرلندي إلى الحديقة الترفيهية عبر سيارة أجرة كان يقودها آنذاك سائق يُدعى شاكيها، وفقاً لما ذكره.

وخلال الرحلة إلى أبوظبي، تجاذب الاثنان أطراف الحديث، وتعلم المهندس المزيد عن شاكيها، وعائلته في الهند.

صورة تبين ميرفي وشاكيها وهما يستمتعان بلعبة في "عالم فيراري" في أبوظبي. Credit: Liam Murphy

ومن الطبيعي أن يتوقع المرء أن المحادثة مع سائق سيارة الأجرة ستنتهي عند وصول ميرفي عند وجهته، وأنها لن تبدأ مجدداً حتى يعود إلى سيارة الأجرة.

ولكن، أخذت الرحلة منحنى آخر عندما عرض المهندس على سائقه أن يصطحبه إلى الحديقة الترفيهية.

وقال ميرفي: "كنت ذاهباً إلى حديقة ترفيهية لوحدي، وهو أمر غريب جداً".

وخلال وقته مع شاكيها في سيارة الأجرة، اكتشف ميرفي أنه لم يسبق له أن قام بزيارة حديقة ترفيهية قط.

وبدلاً من جعل سائقه ينتظر في السيارة في الحر الشديد أثناء استمتاعه بوقته في الحديقة، قرر ميرفي شراء تذكرة لرفيقه الجديد ليتمكن كلاهما من الاستمتاع بيومهما.

رأي ميرفي أنه من الغريب زيارة حديقة ترفيهية لوحدة، وشجعه ذلك على اصطحاب سائق سيارة الأجرة، شاكيها، معه آنذاك. Credit: Liam Murphy

وعند دخول حديقة ترفيهية، عادة ما يقوم البعض بالاستمتاع بالألعاب بشكل تدريجي لتحضير أنفسهم للتجارب التي تحفز الأدرينالين. ولكن، تخطى الإثنان هذه الخطوة تماماً، وتوجها فوراً إلى أفعوانية "فورمولا روسّا" في "عالم فيراري"، والتي تُعد الأسرع في العالم.

وفي منشور على صفحة "فيسبوك" كتب ميرفي عندها: "أخذت أول تجربة له على أفعوانية محلها على أسرع أفعوانية في العالم.. سينام شاكيها بشكل جيد الليلة".

يشتهر "عالم فيراري" في أبوظبي بأسرع أفعوانية في العالم. Credit: Courtesy TCA Abu Dhabi

تجربة تحظى باهتمام عالمي

يُعد "عالم فيراري" أول وأضخم مدينة ترفيهية مغلقة مستوحاة من علامة فيراري في العالم. Credit: Liam Murphy

ولم يتوقع ميرفي أن تحظى تجربته بالكثير من الاهتمام حول العالم عندما شاركها في منشور على صفحة "فيسبوك" الخاصة به، وبعد مشاركته لصوره في الموقع، انتشرت القصة في الأسبوع التالي، وفقاً لما ذكره.

وإلى جانب انتشار قصته عبر أكثر من 20 محطة إذاعية في أستراليا، ونيويورك، ودبي، وأيرلندا، أشار المهندس إلى اهتمام البرنامج الأمريكي الشهير "The Ellen DeGeneres Show" بالقصة أيضاً، إذ تواصل منتجون من البرنامج معه في ذلك الوقت، ولكنه رفض لأنه لم يرغب في الحصول على الكثير من الاهتمام.

وقال المهندس: "أتذكر أنني كنت متوجهاً إلى العمل في سيارة مملوكة من قبل الشركة.. وسمعت القصة عبر الإذاعة. كان الأمر لا يُصدق، ولم أظن أن (القصة) ستنتشر. وأحب الأشخاص القصة ببساطة".

وأضاف ميرفي وهو يسترجع تجربته: "لقد كانت بضعة أسابيع غريبة، هذا أكيد".