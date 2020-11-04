تايلاند تقدم جولة ساحرة "إلى لا مكان" فوق هذه المواقع بالبلاد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالباً ما يجد المسافرون أنفسهم في حالة توتر بمجرد صعودهم على متن الطائرة. ولكن، تقدم رحلة طيران من الخطوط الجوية الدولية التايلاندية خططاً لإظهار الروحانية على متن الطائرة بطريقة مختلفة تماماً.

وستقوم شركة الطيران برحلة واحدة فقط، وهي تعرف باسم "حملة تجربة الطيران الساحرة التايلاندية"، فوق المواقع الدينية البوذية بتايلاند.

ومن أجل مشاهدة المعالم الدينية، ستستغرق رحلة الخطوط الجوية التايلاندية "إلى لا مكان" حوالي ثلاث ساعات، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وستحلق فوق حوالي 99 موقعاً بوذياً في جميع أنحاء البلاد.

Credit: Pongpat Patumsuwon/CNN

وستقلع الطائرة من بانكوك، لتسافر فوق أيوثايا، وسوكوتاي، وتشونبوري، وسورات ثاني، وغيرها من الوجهات. وفي المجموع، سيسافر الركاب عبر 31 مقاطعة من أصل 77 مقاطعة في تايلاند، قبل العودة إلى عاصمة البلاد.

وستكون الدكتورة كاثا تشينابونتشورن، وهي راوية شهيرة وخبيرة في تاريخ الدين، مسؤولة عن الترانيم البوذية، على متن الطائرة.

وفي بيان صحفي، يقول ويوات بياويروج، وهو نائب رئيس شركة الخطوط الجوية التايلاندية، إن الرحلة تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية بالبلاد، وذلك في إطار خطة الحكومة التايلاندية.

وشهدت تايلاند، مثل العديد من الأماكن الأخرى حول العالم، انخفاضاً كبيراً في إيرادات السياحة، وسط الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد.

ورغم أن الرحلات الجوية لمشاهدة معالم المدينة في أماكن، مثل غراند كانيون وخطوط نازكا، موجودة منذ فترة طويلة، إلا أن الرحلة "إلى لا مكان"، هي موضة حديثة.

وفي الوقت الذي تكافح فيه شركات الطيران لتعويض خسائرها وحصار المسافرون ضمن حدود مغلقة، أصبحت هذه الرحلات لمشاهدة معالم المدينة بمثابة حل وسط.

وفي أستراليا، بيعت رحلة طيران استغرقت سبع ساعات فوق بعض المعالم الأكثر شهرة في البلاد في غضون 10 دقائق فقط.

وفي هونغ كونغ، استمتع المسافرون برحلة، استغرقت مدتها 75 دقيقة، حول مدينتهم، والتقطوا صوراً من مقاعدهم، لنشرها عبر حساباتهم على موقع "إنستغرام".