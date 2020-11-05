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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما الذي تتوقعه عند الوصول إلى قمة جبل يبلغ ارتفاعه حوالي ألفين متر؟ من المؤكد أن ذلك يعتمد على المنطقة التي تتواجد بها. ولكن، هل تتوقع العثور على أحافير لأحياء بحرية؟

وتحتضن محافظة مسندم في عمان جبل حريم، وهو يقع على ارتفاع 1،600 متر فوق سطح البحر، وفقاً لما ذكرته وزارة السياحة العُمانية على موقعها الإلكتروني الرسمي.

يقع جبل حريم في ولاية خصب بمحافظة مسندم، في سلطنة عمان. Credit: Maher Alhinai

وزار المصور الهاوي، ماهر بن علي الهنائي، هذا الجبل الذي تحتضن قمته أحافير تعود لملايين الأعوام.

أحافير من ملايين الأعوام

في قمة الجبل، يمكن للزائر العثور على أحافير تعود إلى أكثر من 250 مليون عام. Credit: Maher Alhinai

ويحب النهائي خوض المغامرات في أنحاء سلطنة عمان، وشجعه ذلك على التوجه نحو جبل حريم، أو جبل حارم كما يُعرف محلياً، وفقاً لما قاله المغامر في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وقال الهنائي: "توجهت من العاصمة مسقط إلى هناك من أجل توثيق محافظة مسندم بشكل عام وجبل حارم بشكل أخص، إذ تجذبني الجبال العمانية، ومن الأشياء التي شجعتني على خوض التجربة في هذا الجبل، هو جمال المكان".

وثق المصور الهاوي، ماهر بن علي الهنائي، جبل حريم خلال زيارة له إلى محافظة مسندم. Credit: Maher Alhinai

ومن المساحات الخضراء عند سفوح الجبال، والحياة البسيطة التي تحتضنها، هناك الكثير لرؤيته في هذه المنطقة، بحسب ما ذكره الهنائي.

ولم يكتف المصور بتوثيق الجبل من بعيد، إذ أنه توجه إلى الجبل نفسه أيضاً.

يمكن للمرء أن يستمتع بمشاهد خلابة عند زيارة الجبل. Credit: Maher Alhinai

وعند الوصول إلى قمة جبل حريم المنبسطة، سيجد المرء أحافير أسماك وأصداف، إلى جانب أحياء بحرية متحجرة، بحسب ما ذكرته وزارة السياحة في سطنة عُمان.

تُعد الرحلة إلى جبل حريم مغامرة شيقة بحد ذاتها. Credit: Maher Alhinai

وتعود هذه الأحافير إلى أكثر من 250 مليون عام، أي عندما كانت البحار تغمر هذه القمم الجبلية.

مغامرة شيقة

عند زيارة الجبل، يمر الأشخاص بقرى جبلية، ومزارع القمح، وأودية خضراء. Credit: Maher Alhinai

وتُعد الرحلة إلى جبل حريم مغامرة شيقة بحد ذاتها.

ويمكن الوصول إليها من خلال طريق ممهد بين المسارات الجبلية الضيقة، وسيمر خلالها الأشخاص بقرى جبلية، ومزارع القمح، وأودية خضراء.

وعند حديثه عن رحلته، قال الهنائي إنها "كانت ممتعة جداً، وهي تحتاج إلى سيارة دفع رباعي وخبرة في القيادة لوعورة بعض الأماكن، وخاصة بعد تساقط الأمطار".