مصور يعبر "الطريق المعلق" في سلطنة عُمان ويرصد "كنزاً طبيعياً"

اقفز بين أعماق قصة تعود إلى عقود طويلة بعد أن كونها نيزك في سلطنة عمان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي المغامرة والطرق الملتوية والمعلقة؟ ربما عليك التوجه إلى أحد الأودية العمانية التي لطالما كانت وجهة جاذبة للسياح و"كنزاً" لمحبي تصوير الطبيعة.

وبدوره، قرر قاسم الفارسي، وهو عضو في جمعية التصوير الضوئي العمانية، رصد وادي بني عوف، والذي يسميه "وادي القمم"، بعدسة كاميرته.

Credit: Qasim Al Farsi

ويمثل الوادي، وهو يقع في ولاية الرستاق، وجهة أساسية لمحبي رياضة المشي لمسافات طويلة، والتسلق الجبلي، وخوض المغامرات، وكذلك لمحبي تصوير الطبيعة والرحلات.

Credit: Qasim Al Farsi

وحول سبب تسميته بـ"الطريق المعلق"، أوضح مصدر في وزارة السياحة في سلطنة عمان لموقع CNN بالعربية أن الطريق شديد الانحدار، ويحتاج زواره إلى حوالي 3 ساعات لعبور الوادي.

Credit: Qasim Al Farsi

وفي بعض الأحيان، ستضطر إلى السباحة أو القفز، حيث يعبر الطريق بممر لا يتجاوز عرضه 5 أمتار ويزيد ارتفاعه في بعض الأحيان عن 100 متر.

Credit: Qasim Al Farsi

ولفت انتباه المصور سحر القرى الموجودة بداخله، وجمال طبيعته الجبلية، وتشكيلات صخوره، ووفرة مياهه الجارية.

Credit: Qasim Al Farsi

ويقول الفارسي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، إن المسار الذي يربط ولاية الرستاق بولاية الحمراء يعد من أهم الطرق بالوادي، حيث يمر بمرتفعات شاهقة وانحدارات تتطلب سائقاً متمرساً.

وأضاف: "عند الوصول إلى القمة، تكاد ترى الطريق كأنه معلق بين الوادي والجبل".

Credit: Qasim Al Farsi

وقبل زيارة الوادي، الذي يعتبره الفارسي "كنزاً" لمصوري الطبيعة، ينصحك بالتأكد من نشرات الطقس، وسلامة مركبتك، والتنسيق مع الشركات المختصة في حال رغبت بممارسة أي مغامرات.