دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تختلف الآن الكثير من تقاليد نهاية العام في 2020. ولا تُعد قوائم وجهات السفر السنوية من مواقع شهيرة مثل "ناشيونال جيوغرافيك" و"لونلي بلانيت" استثناءً.

وفي وجه عالم أصبح فيه السفر صعباً، أو غير مرغوباً، أو مستحيلاً، توجهت قوائم الناشرين إلى نهج أكثر عمقاً.

وعندما يأتي الأمر للسفر، كانت رسالة موقع "لونلي بلانيت" هذا العام هي كون السفر "قوة من أجل الخير"، وكانت اختياراتهم تتمحور حول التنوع، والاستدامة، والمجتمع.

وأما "ناشيونال جيوغرافيك"، فاختارت الاستدامة، والعائلة، والطبيعة، والمغامرة، والثقافة لفئاتها الخمسة.

يمكن لعشاق الحياة البرية السباحة مع حيتان العنبر في دومينيكا، ويمكنهم القيام بذلك فقط مع منظم رحلات مُعتمد يتبع بروتوكولات صارمة لرعاية الحيوانات. Credit: Franco Banfi/naturepl.com

وبدلاً من كونها دعوة لتجهيز أمتعك والتوجه إلى المطار، تعمل القائمة على كمصدر إلهام للمغامرات المستقبلية، أينما كانت.

وفي قائمة "Best of the World 2021"، تعرض "ناشيونال جيوغرافيك" 25 وجهة اختيرت من قبل فريق التحرير الدولي لأخذها بعين الاعتبار.

وتستخدم القائمة شعار "احلم الآن، اذهب لاحقاً".

ترانسلفانيا في رومانيا. Credit: Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images

وفي بيان، أشارت "ناشيونال جيوغرافيك" إلى أن القراء سيجدون قصصاً تصف نجاحات في مختلف المجالات، مثل الحفاظ على البيئة والصمود الثقافي، وحكايات لمجتمعات تتغلب على تحديات كبيرة لتزدهر رغم الجائحة.

وتحتفل فئة الاستدامة بـ6 وجهات رائعة عبر أوروبا، وأفريقيا، والولايات المتحدة.

وتتضمن القائمة ألونيسوس في اليونان، مع متحفها الجديد تحت الماء حيث يتمكن الزوار استكشاف حطام سفينة عمرها 2،500 عام، إضافةً إلى كاليدونيا الجديدة في فرنسا بحديقتها البحرية التي تبلغ مساحتها 1.3 مليون كيلومتر مربع.

مشهد للشفق القطبي فوق "يلونايف"، وهي عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية في كندا. Credit: Seong-won Jang/EyeEm/Getty Images

وتم تكريم ساحل فلوريدا الفضائي بالولايات المتحدة في فئة العائلة، إلى جانب مسار إنجلترا الساحلي الذي سيكون أطول مسار مشي عند واجهة بحرية في العالم بطوله الذي يبلغ 4،500 كيلومتر.

وأما فئة المغامرات، فهي تتضمن سفانيتي في جورجيا، وهي محطة على مسار المشي لمسافات طويلة عبر القوقاز بين جورجيا وأرمينيا، ومنتزه "كاتماي" الوطني في ألاسكا.

منتزه ومحمية "كاتماي" الوطني في ألاسكا. Credit: Katie Orlinsky/Nat Geo Image Collection

وفي فئة الطبيعة والحياة البرية، تم تكريم جزيرة "رويال" في ميشيغان، والتي تقع في الركن الشمالي الغربي لبحيرة "سوبيريور"، إلى جانب جزيرة "لورد هاو" الأسترالية.

امرأة تستكشف الشعاب المرجانية حول جزيرة "هاو" الأسترالية. Credit: Melissa Findley

ولا تتمتع آسيا والمنطقة الأوقيانوسية بحضور قوي في القائمة بشكل عام، ولكن تم تعويض ذلك في فئة الثقافة والتاريخ عن طريق 3 وجهات تم اختيارها.

وتشتمل تلك الوجهات منطقة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، والتي لعبت دوراً استراتيجياً في الحرب العالمية الثانية، وجيونغجو، وهي عاصمة قديمة في كوريا الجنوبية تُعرف باسم "المتحف بلا جدران".

ألهم الريف الخلاب في تونغلو بالصين الفنانين والمؤلفين الصينيين لعدة قرون. Credit: Andy Brandl/Moment RF/Getty Images

في بيان، قال المحرر التنفيذي لـ"ناشيونال جيوغرافيك ترافيل"، جورج ستون: "في حين أدت الجائحة إلى توقف الرحلات، إلا أنها لم تقلل من فضولنا"، ثم أضاف: "العالم مليء بالعجائب، حتى عندما يصعب الوصول إليها".

قائمة أفضل ما في العالم لعام 2021 لـ"ناشيونال جيوغرافيك":

الاستدامة:

ألونيسوس، اليونان

كوبنهاجن، الدنمارك

كاليدونيا الجديدة، فرنسا

فرايبورغ، ألمانيا

الغابون، وسط أفريقيا

دنفر، كولورادو

العائلة:

مسار إنجلترا الساحلي

ترانسلفانيا، رومانيا

ساحل الفضاء، فلوريدا

هورتوباجي، المجر

السكان الأصليين في كولومبيا البريطانية، كندا

المغامرة:

دومينيكا

سفانيتي، جورجيا

منتزه "لوس جلاسياريس" الوطني، الأرجنتين

منتزه ومحمية "كاتماي" الوطنية، ألاسكا

الطبيعة والحياة البرية:

جزيرة "رويال"، ميشيغان

"يلونايف"، كندا

سافانا "سيرادو"، البرازيل

جزيرة "لورد هاو"، أستراليا

الثقافة والتاريخ:

غوام

نيو مكسيكو، رحلة برية

بيتوريا جاستيز، ألافا، إقليم الباسك، إسبانيا

جيونغجو ، كوريا الجنوبية

تولسا، أوكلاهوما

تونغلو، مقاطعة تشجيانغ، الصين