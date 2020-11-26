"إمبراطور البحار".. يخت عملاق على شكل سمكة القرش

نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف استوديو "Lazzarini" لتصميم اليخوت الفاخرة، عن أحدث تصميماته الذي يتخطى أبعد الحدود، لسفينة تتخذ شكل سمكة القرش.

وبطول يبلغ 153 متراً، من المقرر تصنيع اليخت العملاق "Prodigium" من ألياف الكربون والألمنيوم، ومن المتوقع أن يبلغ سعرها التقديري نحو 550 مليون دولار.

لا يزال المفهوم في المراحل الأولى من عملية التصميم، ولكن لازاريني يقدر أن بناء السفينة سيستغرق 28 شهراً على الأقل Credit: Lazzarini Design Studio

وهذا المفهوم من اليخوت العملاقة مجهز بميناء خاص به، مع توفير مساحة كافية ليخت ثان يصل طوله إلى 30 متراً، بالإضافة إلى ثلاثة حمامات سباحة.

ويتميز التصميم الخارجي لهذا اليخت العملاق بتأثيرات رومانية قديمة، مع وجود عمودين فاخرين يدعمان هيكله العلوي بأسلوب فخم.

سيكون اليخت العملاق مجهز بثلاثة حمامات سباحة كبيرة ويتسع لحوالي 40 ضيفاً Credit: Lazzarini Design Studio

ويقدم هذا التصميم مفهوم سمكة القرش على أنها "إمبراطور البحار"، وفقاً لما قاله فريق التصميم.

يعد هذا اليخت الثاني من بين ستة مفاهيم جديدة مستوحاة من الطبيعة يجري تطويرها حالياً بواسطة مصمم اليخوت الإيطالي بيرباولو لازاريني Credit: Lazzarini Design Studio

ويتكون تصميم اليخت العملاق من ستة مستويات، وتم تصميم المستوى العلوي المغطى، والذي يضم منطقة المعيشة الرئيسية، ليجسد أسنان وأنف سمكة القرش.

ومن المقرر أن يتم تجهيز جانبي السفينة بزعنفتين ضخمتين قابلتين للتمديد، يمكنها أن تكون بمثابة مساحة شرفة إضافية.

سيكون اليخت الفاخر قادراً على استيعاب حوالي 40 ضيفاً في المرة الواحدة Credit: Lazzarini Design Studio

وبحسب ما قاله استوديو "Lazzarini" لتصميم اليخوت الفاخرة، يستطيع اليخت العملاق "Prodigium"، الذي يحتوي على ثلاثة محركات نفاثة ومحركات خط مركزي كهربائي مزدوج، الوصول إلى سرعة إبحار تقدر بنحو 22 عقدة.

ويمكن لليخت الفاخر أن يستوعب حوالي 40 ضيفاً في كل مرة، ومع وجود ثلاث حظائر مخصصة لمروحيات الهليكوبتر ومرآبين مليئين بالمركبات المائية على متن اليخت، هناك الكثير من الترفيه.

سيضم اليخت الذي يبلغ طوله 153 متراً زعنفتين ضخمتين قابلتين للتمديد تعملان كمساحة شرفة إضافية. Credit: Lazzarini Design Studio

وتقع جميع الأجنحة في منطقة أسفل الهيكل، جنباً إلى جنب مع صالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى مسبح مغلق واحد على الأقل.

ويعد مفهوم اليخت العملاق الفاخر "Prodigium" هو الثاني من بين ستة مفاهيم جديدة مستوحاة من الطبيعة، يتم تطويرها حالياً من قبل مصمم اليخوت الإيطالي بيرباولو لازاريني.

تم تجهيز اليخت الفاخر بثلاث حظائر للطائرات المروحية ومرآبين مليئين بالمركبات المائية. Credit: Lazzarini Design Studio

وبينما لا يزال هذا المشروع في مراحله الأولى من عملية التصميم، يقدّر لازاريني أن السفينة ستستغرق 28 شهراً على الأقل لتشييدها إذا تبنتها، أو عندما تتبناها، إحدى أحواض بناء السفن.

ويأتي هذا المفهوم الأخير مع استمرار نمو الطلب على اليخوت الفاخرة، إذ قفز الأسطول العالمي من 3،906 سفينة في عام 2009 إلى 5،646 في عام 2019، وفقاً لبيانات مجموعة "Superyacht Group".

يأتي اليخت مجهزاً بميناء خاص به مساحة كافية ليخت ثانٍ أصغر يصل طوله إلى 30 متراً. Credit: Lazzarini Design Studio

ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 10.2 مليار دولار بحلول عام 2025، حين يزداد الطلب على اليخوت التي يزيد طولها عن 24 متراً، ويبذل المصممون قصارى جهدهم لضمان أن تكون مفاهيمهم الأكبر والأفضل في هذه المنافسة.

وقال ستيوارت كامبل، محرر القوارب الدولية، لـ CNN العام الماضي: "لقد ولت أيام جميع اليخوت الكبيرة التي تبدو متشابهة منذ زمن طويل".

وأضاف كامبل أن المهتمين بشراء اليخوت يقومون بتحدي أحواض بناء السفن والمصممين من أجل ابتكار يخوت فريدة من نوعها".

وتشمل الأمثلة الحديثة مفهوم "Ultra2"، وهو يخت فاخر جديد بطول 95 متراً من تصميم استوديو "T.Fotiadis Design" لتصميم اليخوت الفاخرة ومقره برلين، ويحتوي على غرفة آمنة خاصة به على متنه.