"إمبراطور البحار".. يخت عملاق على شكل سمكة القرش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف استوديو "Lazzarini" لتصميم اليخوت الفاخرة، عن أحدث تصميماته الذي يتخطى أبعد الحدود، لسفينة تتخذ شكل سمكة القرش.
وبطول يبلغ 153 متراً، من المقرر تصنيع اليخت العملاق "Prodigium" من ألياف الكربون والألمنيوم، ومن المتوقع أن يبلغ سعرها التقديري نحو 550 مليون دولار.
وهذا المفهوم من اليخوت العملاقة مجهز بميناء خاص به، مع توفير مساحة كافية ليخت ثان يصل طوله إلى 30 متراً، بالإضافة إلى ثلاثة حمامات سباحة.
ويتميز التصميم الخارجي لهذا اليخت العملاق بتأثيرات رومانية قديمة، مع وجود عمودين فاخرين يدعمان هيكله العلوي بأسلوب فخم.
ويقدم هذا التصميم مفهوم سمكة القرش على أنها "إمبراطور البحار"، وفقاً لما قاله فريق التصميم.
ويتكون تصميم اليخت العملاق من ستة مستويات، وتم تصميم المستوى العلوي المغطى، والذي يضم منطقة المعيشة الرئيسية، ليجسد أسنان وأنف سمكة القرش.
ومن المقرر أن يتم تجهيز جانبي السفينة بزعنفتين ضخمتين قابلتين للتمديد، يمكنها أن تكون بمثابة مساحة شرفة إضافية.
وبحسب ما قاله استوديو "Lazzarini" لتصميم اليخوت الفاخرة، يستطيع اليخت العملاق "Prodigium"، الذي يحتوي على ثلاثة محركات نفاثة ومحركات خط مركزي كهربائي مزدوج، الوصول إلى سرعة إبحار تقدر بنحو 22 عقدة.
ويمكن لليخت الفاخر أن يستوعب حوالي 40 ضيفاً في كل مرة، ومع وجود ثلاث حظائر مخصصة لمروحيات الهليكوبتر ومرآبين مليئين بالمركبات المائية على متن اليخت، هناك الكثير من الترفيه.
وتقع جميع الأجنحة في منطقة أسفل الهيكل، جنباً إلى جنب مع صالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى مسبح مغلق واحد على الأقل.
ويعد مفهوم اليخت العملاق الفاخر "Prodigium" هو الثاني من بين ستة مفاهيم جديدة مستوحاة من الطبيعة، يتم تطويرها حالياً من قبل مصمم اليخوت الإيطالي بيرباولو لازاريني.
وبينما لا يزال هذا المشروع في مراحله الأولى من عملية التصميم، يقدّر لازاريني أن السفينة ستستغرق 28 شهراً على الأقل لتشييدها إذا تبنتها، أو عندما تتبناها، إحدى أحواض بناء السفن.
ويأتي هذا المفهوم الأخير مع استمرار نمو الطلب على اليخوت الفاخرة، إذ قفز الأسطول العالمي من 3،906 سفينة في عام 2009 إلى 5،646 في عام 2019، وفقاً لبيانات مجموعة "Superyacht Group".
ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 10.2 مليار دولار بحلول عام 2025، حين يزداد الطلب على اليخوت التي يزيد طولها عن 24 متراً، ويبذل المصممون قصارى جهدهم لضمان أن تكون مفاهيمهم الأكبر والأفضل في هذه المنافسة.
وقال ستيوارت كامبل، محرر القوارب الدولية، لـ CNN العام الماضي: "لقد ولت أيام جميع اليخوت الكبيرة التي تبدو متشابهة منذ زمن طويل".
وأضاف كامبل أن المهتمين بشراء اليخوت يقومون بتحدي أحواض بناء السفن والمصممين من أجل ابتكار يخوت فريدة من نوعها".
وتشمل الأمثلة الحديثة مفهوم "Ultra2"، وهو يخت فاخر جديد بطول 95 متراً من تصميم استوديو "T.Fotiadis Design" لتصميم اليخوت الفاخرة ومقره برلين، ويحتوي على غرفة آمنة خاصة به على متنه.