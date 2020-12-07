نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

ما هي أبرز طقوس السياحة الموسمية في ظفار العمانية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عمان من إحدى الوجهات التي يجب زيارتها في البلاد. وإلى جانب طبيعتها الخلابة، والمشاهد التي تحتضنها، تتميز المحافظة بكونها منفصلة عن بقية السلطنة. ولذلك، كيف يمكنك الوصول إليها؟

ومن مسقط التي تحتضن القديم والحديث، إلى ظفار التي تتزين بشواطئ تخطف الأنفاس، توفر محافظات عمان الخلابة تجارب تستحق الزيارة. وأثناء زيارتك للسلطنة، لا تنسى تخصيص الوقت من أجل التعرف على محافظة مسندم.

منفصلة عن بقية البلاد

تحتوي المنطقة على أهم المعابر المائية، أي مضيق هرمز. صورة تُظهر إحدى الجزر المطلة على المضيق. Credit: Awf Al Shehhi

وعند الحدود الشمالية من عُمان، تقع محافظة مسندم، وهي قطعة أرض تفصلها عن بقية السلطنة دولة الإمارات، وفقاً لما كتبه موقع "اكتشف عُمان" الحكومي.

ونتيجة لذلك، يستطيع الزوار الوصول إليها عن طريق رحلات جوية يومية من مسقط، أو رحلات بحرية بالعبارات السريعة، وحتى عن طريق البر عن طريق معبر يمر بدولة الإمارات، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة السياحة لسلطنة عمان.

خور نجد في ولاية خصب. Credit: Awf Al Shehhi

وتتميز هذه المحافظة بطبيعتها الجيولوجية الخلابة، وفيها تلتقي الجبال التي يصل ارتفاعها لألفي متر بمياه البحر الصافية، وفقاً لـ"اكتشف عُمان".

ووثق المصور، عوف الشحي، وهو من أبناء المحافظة نفسها، جوانب مختلفة تستحق الاستكشاف.

جزيرة مقلب في سلطنة عمان. Credit: Awf Al Shehhi

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الشحي، الذي بدأ رحلته مع التصوير الضوئي بعام 2010: "أرى في مسندم وولاياتها الأربعة جمالاً قد لا يراه من يزورها لأول مرة، فجمالها أخاذ، وطبيعتها ساحرة، وأهلها يتمتعون بالطيبة".

وتتكون المحافظة من 4 ولايات، وهي: خصب، وبخا، ودبا، ومدحاء.

قرى هادئة وشواطئ رائعة

شاطئ بصه في سلطنة عمان. Credit: Awf Al Shehhi

ويرى الشحي أن من أجمل المشاهد في محافظة مسندم في فصل الشتاء، هو مشهد السحب التي تعانق الجبال، والشلالات المنهمرة من وديانها في موسم المطر.

وأما في فصل الصيف، فلا يوجد أجمل من الاستمتاع بشواطئها، أو القيام بجولة بحرية بين أخوارها، وجزرها، بحسب ما قاله.

قرية قانة البحرية. Credit: Awf Al Shehhi

وتحتوي هذه المنطقة على أهم المعابر المائية أي مضيق هرمز، وفقاً للوزارة.

ومن خلال عدسته، وثق المصور خور شم، الذي وصفه بأنه "أكثر الأماكن هدوءاً".

خور شم في سلطنة عمان. Credit: Awf Al Shehhi

وفيه، يمكن للمرء مشاهدة الدلافين وهي ترقص أمام المراكب السياحية.

إلى جانب ذلك، وثق المصور التشكيلات الصخرية لشاطئ بصه، وقرى هادئة تقع بين الجبال.

مشهد من ولاية خصب. Credit: Awf Al Shehhi

ويمكن للزوار ممارسة نشاطات ممتعة مثل الرياضات الجبلية كالمشي لمسافات طويلة، والغوص.

وبسبب طبيعتها التي تتخللها المضايق بين الجبال الممتدة إلى عرض البحر، تُعد المنطقة واحدة من أفضل الوجهات لممارسة رياضة الغطس والغوص، وفقاً لـ"اكتشف عمان".

ورغم كون مسندم محافظة معروفة، إلا أن عدد زوارها قليل بالمقارنة مع باقي المحافظات برأي المصور.

ومن خلال أعماله، يرغب الشحي بإظهار المحافظة للعالم "بأجمل حللها" بحسب تعبيره.