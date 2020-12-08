نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مساحات شاسعة من اللون الأبيض الناصع الذي يُحيط بك من كل الجهات. هذا هو المشهد الذي سيرحب بك عند زيارة الكثبان السكرية في سلطنة عُمان.

وإذا كنت تبحث عن لوحة ساحرة من صنع الطبيعة، فستجد ما تبحث عنه بين أحضان هذه الظاهرة الطبيعية.

مساحات من الرمال البيضاء

تحتضن سلطنة عُمان وجهة فريدة تُدعى الكثبان السكرية. Credit: Ahmed Aljaabri

وعلى بُعد 400 كيلومتر جنوب مسقط، تحتضن محافظة الوسطى جوهرة سياحية، وهي الكثبان السكرية في الخلوف، وفقاً لما ذكره موقع "اكتشف عُمان" الحكومي.

تقع الكثبان السكرية على بُعد 400 كيلومتر جنوب مسقط. Credit: Ahmed Aljaabri

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال المصور العماني، أحمد الجابري، إن الكثبان السكرية "واحدة من المواقع المفضلة الجديدة بالنسبة لي في عُمان".

ومن خلال صوره، يمكن للمرء رؤية المشاهد التي تشكلها الرمال، والتي تستمر كما يبدو إلى ما لا نهاية.

وثق المصور ومحب الترحال، أحمد الجابري، هذه الوجهة. Credit: Ahmed Aljaabri

وتعود تسمية هذه الرمال إلى امتداد الكثبان الرملية البيضاء فيها، بحسب موقع "اكتشف عُمان".

ويسافر الجابري إلى مختلف أنحاء السلطنة مع أصدقائه منذ أكثر من 10 أعوام، موثقاً الكنوز التي تحتضنها بمهاراته التصويرية التي تعملها بنفسه، ومنها هذه الكثبان الساحرة التي سمع عنها من صديق له.

وعند زيارته، أُعجب الجابري بقدرته على مشاهدة منظر البحر والصحراء في الوقت ذاته.

استكشاف لوحة طبيعية

The White (or Sugar) Dunes close to Al Khaluf-Oman are spectacular.Make sure your 4 x 4 is in a good shape because the track can sometimes be tricky. A fantastic beach stretch with incredible white dunes await you there. #BeautyHasAnAddress #ExperienceOman #Oman @ExperienceOman https://t.co/8NBZax8kSi

واستغرقت رحلة الجابري إلى الكثبان السكرية حوالي 5 ساعات من مسقط، بحسب ما ذكره.

وبصحبة أصدقاء له، لم يكتف المصور بزيارة المكان، إذ قال: "قدنا على طول الكثبان الرملية حتى وصلنا إلى بقعة تبدو جميلة، ثم توقفنا وبدأنا في نصب خيمة".

ويرى المصور أن هذه الوجهة تستحق التسمية التي أُعطيت لها، إذ أنها تشبه السكر حقاً بلونها الأبيض النقي.

سافر الجابري في أنحاء سلطنة عُمان لأكثر من 10 أعوام. Credit: Ahmed Aljaabri

وتُعد هذه الكثبان ناعمة جداً، ولذلك، لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق استخدام سيارات الدفع الرباعي، بحسب ما ذكره موقع "اكتشف عُمان".

ومن المهم الحذر عند القيادة في هذه المنطقة، إذ تتأثر الكثبان بالرياح النشطة بشكل دائم، ويؤدي ذلك لتحركها وزحفها المستمر.