نشر السبت ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بفضل قيود السفر المتغيرة باستمرار نتيجة "كوفيد-19"، وجد العديد من الأشخاص حول العالم أنفسهم عالقين بعيداً عن منازلهم هذا العام.

وفي المملكة المتحدة، أدى متغير جديد من فيروس كورونا سريع الانتشار إلى فرض العديد من البلدان حول العالم حظراً وقيوداً على السفر إلى الدولة، ما يعني أن عدداً كبيراً من المقيمين في الخارج حالياً لن يتمكنوا من العودة في أي وقت قريب.

ولذلك، ابتكر موقع "My Baggage" لإعادة التوطين هدية خاصة للمقيمين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن، وهي عبارة عن نسمة من الهواء المنعش حرفياً.

ابتكرت شركة "My Baggage" فكرة لمن يشعرون بالحنين إلى الوطن بظل قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". Credit: Courtesy My Baggage

وتبيع الشركة حالياً زجاجات من الهواء "الحقيقي" من إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية لتزويد المقيمين في المملكة المتحدة الذين يتواجدون في الخارج برائحة من الوطن.

وتكلف الزجاجة حوالي 33 دولار، وتبلغ سعتها 500 مليلتر، وهي تأتي مع سدادة من الفلين كي يتمكن المستلم من الاستمرار في فتحها والاستمتاع بالرائحة كلما احتاج إلى ذلك.

وإلى جانب المناطق الأربعة من المملكة المتحدة، يمكن للشركة أيضاً أن تتلقى طلبات خاصة لأي مواقع أخرى في المملكة المتحدة.

وذكرت الشركة أنها تلقت مؤخراً طلباً من رجل من ويلز أراد عينة من الهواء من منطقة سنودونيا الجبلية شمال غرب ويلز. وفي الوقت ذاته، تتوفر أيضاً زجاجات خاصة ذات إصدار محدود تحتوي على هواء مأخوذ من مترو أنفاق لندن، أو متجر للسمك والبطاطا في نورفولك.

رائحة من الوطن

ويقول الفريق في "My Baggage"، الذي يتعامل مع عمليات الإزالة الدولية للبريطانيين الذين ينتقلون، إنهم استلهموا فكرة إطلاق مجموعة الهواء المعبأ بعد إجراء بحث ربط حاسة الشم لدى الإنسان بالذكريات العاطفية.

وقال متحدث باسم الشركة: "أردنا مساعدتهم (المقيمين في المملكة المتحدة الذين يعيشون في الخارج) على إعادة التواصل مع وطنهم، ونعلم من الأبحاث المنشورة أن حاسة الشم لدينا مثيرة للذكريات للغاية عندما يتعلق الأمر بالعواطف".

وأضاف المتحدث: "من خلال السماح للمتلقين بأخذ نفس عميق من الهواء من وطنهم، نحن نأمل في التخفيف من الحنين إلى الوطن، ومساعدتهم على الاستقرار في حياتهم الجديدة، أينما كانت".

ووفقاً لـ"My Baggage"، تأتي الغالبية العظمى من الطلبات من أولئك الذين يشترون الزجاجات كهدايا للأصدقاء أو العائلة الذين يعيشون في الخارج.

ويأتي إطلاق مجموعة الهواء المعبأ في المملكة المتحدة بعد أكثر من أربع أعوام من بدء شركة الزراعة الجوية "Aethaer" في بيع زجاجات سعتها 580 مليلتر من هواء الريف البريطاني للمشترين من المدن الصينية الملوثة مثل بكين وشنغهاي مقابل 115 دولاراً.

وفي الوقت ذاته، تقدم شركة "Vitality Air" الكندية عبوات هواء نقي من جبال "روكي" للمشترين الصينيين بأسعار تبدأ من 52.99 دولاراً لحزمة تتكون من زجاجتين سعتهما 8 لتر، بينما تبيع شركة "Swissbreeze" الهواء من المناطق الجبلية في الريف وسط أوروبا بكلفة أقل من 20 دولاراً لزجاجة 8 سعتها لتر.