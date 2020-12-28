نشر الاثنين ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2020

تسببت بها جائحة كورونا.. هذه أهم الابتكارات في قطاع السفر لعام 2020

هكذا قد يكون السفر بالطائرة عام 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد قطاع الطيران والسفر عاماً مليئاً بالتحديات في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلا أنه لم يكن كارثياَ بالكامل.

من نهاية أزمة السياحة المفرطة إلى الفوائد البيئية جراء توقف حركة الطيران، كان هناك قدر مذهل من الإيجابيات التي يجب التشجيع عليها هذا العام، مع الأمل في أن يؤدي ذلك إلى نهج أكثر استدامة لقطاع السفر في عام 2021 وما بعده.

وفيما يلي 8 طرق استفاد بها قطاع السفر وسط أزمة جائحة فيروس كورونا

نهاية أزمة السياحة المفرطة

كانت المياه في قنوات البندقية أكثر وضوحاً في صيف عام 2020 بسبب قلة السياح والزوارق البخارية Credit: ANDREA PATTARO/AFP via Getty Images

أصبحت السياحة المفرطة في فترة ما قبل الجائحة أزمة لدرجة أن قاموس أكسفورد الإنجليزي أطلق عليها اسم إحدى كلمات العام في عام 2018.

وكان المسؤولون يكافحون من أجل الحفاظ على انخفاض أعداد الزوار في المعالم الشهيرة مثل ماتشو بيتشو وتاج محل في محاولة لحماية المباني الأثرية القابلة للتهدم.

واستنكر السكان المحليون في كل من البندقية، وبرشلونة، ودوبروفنيك حقيقة أن مدنهم أصبحت من المستحيل التنقل فيها كما أنها أصبحت باهظة التكلفة للعيش فيها.

ورغم أن الانخفاض في الأرقام قد أثر بلا شك على الأعمال التجارية، إلا أن نهاية السياحة المفرطة، رغم أنها مؤقتة على الأرجح، أعطت هذه الوجهات فرصة لإعادة تقييم الوضع.

وعندما أُعيد فتح مدينة البندقية لفترة وجيزة في صيف عام 2020، كانت السباحة في قنوات المياه الصافية الكريستالية والأجواء الأكثر هدوءاً مجرد بعض الفوائد الملحوظة.

وتأمل الآن شركات السياحة في المدينة الإيطالية أن التركيز على الوجهات المحلية، بدلاً من مجرد المعالم السياحية الشهيرة، سيساعد في تحديد اتجاهها في عام 2021.

تعزيز السفر الداخلي

توافد سكان المملكة المتحدة على الوجهات المحلية مثل منطقة البحيرة في الصيف بسبب قيود السفر الدولية Credit: OLI SCARFF/AFP via Getty Images

دفعت إجراءات البقاء في المنزل، وعمليات الإغلاق، وقواعد الحجر الصحي عند الوصول في جميع أنحاء العالم المسافرين إلى البحث عن وجهات قريبة من المنزل للتحضير لعطلتهم في عام 2020.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا إلى أن أعداد الزوار القادمين من الخارج قد انخفضت بنسبة 87% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما شهدت أوروبا في المجمل انخفاضاً بنسبة 66% في عدد الزوار الدوليين في النصف الأول من عام 2020.

ولكن مع ازدهار التخييم في المملكة المتحدة، يبدو أن هذا العام شهد تقديراً متزايداً لأخذ استراحة بالقرب من المنزل.

هذا الازدهار الصغير في السفر الداخلي يعني أن الفنادق وأماكن الإقامة لم تتضرر بشدة كما كان متوقعا، بينما يدرك المسافرون أنهم لا يحتاجون بالضرورة إلى ركوب رحلة مدتها 12 ساعة في كل مرة يريدون فيها أخذ استراحة.

فوائد بيئية

الطائرات متوقفة في مرفق لتخزين الطائرات في مدينة أليس سبرينغز ، أستراليا Credit: Steve Strike/Getty Images

شهدالنصف الأول من عام 2020 انخفاضاً بنسبة 8.8% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وهو أكبر من الانخفاض خلال الأزمة المالية لعام 2008 وأزمة النفط في السبعينيات.

ومع انخفاض أعداد المسافرين بنسبة 67%، وفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي، وإيقاف شركات الطيران لطائراتها بسبب قيود السفر،كان هناك فوائد لتقليص حركة الطيران، على الأقل من الناحية البيئية.

ويقول الاتحاد الدولي للنقل الجوي إنه حان الوقت لبدء الاستثمار بكثافة في الوقود المستدام.

عودة الطبيعة

تجولت الحياة البرية في منتزه يوسيميتي الوطني بحرية بعد أن حصلت على المنطقة لأنفسها لعدة أشهر Credit: APU GOMES/AFP via Getty Images

مع انخفاض عدد المسافرين وانخفاض الانبعاثات، شهد عام 2020 تمتع الطبيعة بفترة راحة قصيرة من عمليات النهب التي لحقت بالبشرية.

وأفاد رينجرز في غولدن إيرز بروفينشونال بارك في كولومبيا البريطانية، كندا، عن ارتفاع في مشاهدة الكوغار.

وكان إغلاق منتزه يوسيميتي الوطني يعني أن الحيوانات أمضت الجزء الأول من العام في استكشاف المناطق التي يسيطر عليها البشر عادةً، مع رصد قطط بوبكات بانتظام وتضاعف أعداد الدببة أربع مرات.

وانخفض صيد وحيد القرن في جنوب إفريقيا بنسبة 53% خلال النصف الأول من العام أيضاً، مع قلة الرحلات الجوية الدولية مما أدى إلى تباطؤ تهريب قرونها الثمينة.

ومع ذلك، فإن الانخفاض في أعداد السياح يعني أن العديد من مشاريع الحفظ تواجه مستقبلًا محفوفاً بالمخاطر.

ومع تخفيف الإغلاق، من المتوقع أن يرتفع الصيد الجائر، مما يعني أن هناك حاجة إلى السياح للمساعدة في نشر الوعي.

صفقات ممتازة

مع محدودية السفر في عام 2020، كانت الفنادق والمشغلين تبذل قصارى جهدها لتقديم عروض مذهلة على الرحلات والإقامات في عام 2021 وما بعده.

وفي الولايات المتحدة، خفضت فنادق "Ace" من أسعارها بنسبة 50% في جميع مواقعها، من وسط مدينة لوس أنجلوس إلى بيتسبرغ، حتى 31 أغسطس/ آب الماضي.

وأصبحت المرونة القصوى كذلك جزءاً أساسياً من أفضل عروض السفر، وعلى سبيل المثال، تتيح لك "Much Better Adventures"، التي تقدم رحلات مغامرات صغيرة عبر العالم، الإلغاء الكامل قبل 31 يومًا فقط من المغادرة.

كما أجبر العام الماضي العديد من المشغلين على إعادة التفكير في كيفية الاعتناء بالمسافرين، على أمل أنه عند استئناف السفر، سيظل عملاؤهم مستعدين للانطلاق في الطريق.

ظهور السفر البطيء

هل يمكننا أن نرى عودة إلى الإجازات الأطول؟ Credit: PATRICK FALLON/AFP via Getty Images

سمح العام الماضي للمسافرين والمشغلين بالنظر في نهج السفر الأكثر تفضيلاً، أي القيام برحلات أقل بمدة أطول وقضاء بعض الوقت لاستكشاف الوجهة بدلاً من مجرد مشاهدة المعالم السياحية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع تقارير شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة عن خسائر فادحة ومخاوف صحية دائمة حول السفر بشكل متكرر بدون لقاح "كوفيد-19"، فمن غير المرجح أن يعود الأخير بسرعة.

وبدلاً من ذلك، سينصب التركيز على تقديم المزيد من فترات الراحة المستدامة التي تساعد المجتمعات المحلية.

توفر المزيد من الوقت للبحث

القراءة عن السفر طريقة رائعة لإلهام فكر المسافر. Credit: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

يعني توفر المزيد من الوقت في المنزل أن العديد من المسافرين لديهم متسع من الوقت للعثور على الإلهام بمجرد السماح لهم بالسفر من جديد.

وعلى الرغم من أن السفر بحد ذاته لم يكن ممكناً في عام 2020 ، إلا أن القراءة عنه كانت كذلك، وكان هناك الكثير من الكتب الرائعة التي تساعد على تنشيط فكر المسافر.

ويعد كتاب "Outpost"، للكاتب دان ريتشاردز بمثابة المرجع المثالي لأولئك الذين يحرصون على الحفاظ على عزلة 2020 في بعض الأماكن النائية على كوكب الأرض، من سفالبارد في القطب الشمالي إلى جبل "Desolation Peak" في الولايات المتحدة.

نهاية رحلات البحرية كما نعرفها

كانت سفينة الرحلات الألمانية "MV Artania" من بين السفن العديدة التي شهدت تفشي فيروس كورونا على متنها هذا العام. Credit: Paul Kane/Getty Images

تتمتع الرحلات البحرية بالفعل بسمعة متقطعة قبل جائحة "كوفيد-19"، ولكن عندما رست أكثر من 300 سفينة، بينما كان الفيروس يشق طريقه عبر أولئك الموجودين على متنها، أصبح من الواضح أن هذه الصناعة ربما ستتأثر بشكل أكبر من أي صناعة أخرى في قطاع السفر.

تعهدت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية بإجراء اختبار ما قبل الصعود على متن الطائرة لجميع الركاب وأفراد الطاقم، بينما من المقرر خفض السعة لبعض الوقت.

وفي الوقت ذاته، ستكون خدمة موائد الطعام (البوفيه المفتوح للجميع) شيئاً من الماضي، مما يوفر أجواء أكثر أماناً لجميع الركاب على متن السفينة.