منها ساعة بيغ بن ..أشهر معالم لندن تجتمع بهذا المنتجع في ماكاو

نشر الأحد ، 10 يناير / كانون الثاني 2021

"من المزرعة إلى الشوكة".. اكتشف أسرار إحدى أولى منتجعات السياحة الزراعية في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نداء إلى عشاق الثقافة الإنجليزية، لندن تناديكم من قلب ماكاو.

وتعمل ماكاو، الوجهة الآسيوية المشهورة بالمقامرة، على زيادة الرهان في مشروع محاكاة عملاق، يحمل اسم "The Londoner"، والذي سيتم افتتاحه قريباً، وهو مشروع منتجع ضخم متكامل طورته شركة "Sands China" بتكلفة تقريبية تبلغ 2 مليار دولار.

يبلغ ارتفاع أتريوم كريستال بالاس 33 مترًا ويحتوي على نسخة طبق الأصل كاملة الحجم من نافورة شافتسبري التذكارية في ميدان بيكاديللي Credit: Sands China

ولطالما كان تصميم نسخ المعالم الأيقونية العالمية بمثابة مشهد شائع في ماكاو ولاس فيجاس، من الأضواء الساطعة لـ "برج إيفل" الباريسي في ماكاو وباريس لاس فيغاس، إلى نسخ القناة الكبرى في البندقية في المدينتين.

وبالنسبة إلى منتجع "The Londoner"، فإن الهيكل الخارجي سيحاكي نسخة طبق الأصل ضخمة من بيوت البرلمان البريطاني، أي "قصر وستمنستر"، و"برج إليزابيث" بالحجم الطبيعي والذي يبلغ طوله 96 متراً، ويشتهر باسم "بيغ بن".

تشمل خيارات تناول الطعام في "The Londoner" طاولة تشرشل ، المستوحاة من قاعة طعام كلاسيكية على الطراز الفيكتوري وتقدم بوفيه عالمي. Credit: Sands China

ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في أوائل فبراير/ شباط المقبل، وسيشمل فندق "The Londoner Hotel" وأتريوم "Crystal Palace atrium"، بالإضافة إلى العديد من خيارات تناول الطعام، ومناطق الجذب التفاعلية الأخرى ذات الطابع اللندني.

وسيتم الترحيب بالزوار من خلال بوابة مغطاة بالزجاج، مستوحاة من محطة فيكتوريا، قبل الوصول إلى ردهة "كريستال بالاس"، التي يبلغ ارتفاعها 33 متراً وتحتوي على نسخة طبق الأصل كاملة من "نافورة شافتسبري" التذكارية في "سيرك بيكاديللي".

تم تطوير The Londoner بواسطة Sands China بتكلفة تقريبية تبلغ 2 مليار دولار. Credit: Sands China

ومع ذلك، لن يتم فتح واجهة بيوت البرلمان البريطاني وساعة "بيج بن" حتى وقت لاحق من عام 2021.

ومن جانبه، قال ويلفريد وونغ، رئيس شركة "Sands China"، في بيان، في إشارة إلى المنتجعات الأخرى للعلامة التجارية: "لندن مدينة أيقونية ونتوقع أن تؤدي هذه الإضافة إلى زيادة الاهتمام بماكاو، مع زيادة عدد الزوار، كما فعلت فنادقنا الرئيسية الأخرى".

ليست كل خيارات تناول الطعام بريطانية. إذ يقدم مطعم North Palace المأكولات الصينية الشمالية Credit: Sands China

وسيضم فندق "The Londoner Hotel" 600 جناحاً فاخراً. ويتضمن الطابقان العلويان من الفندق 14 "جناحاً من تصميم ديفيد بيكهام"، ولكن لن يتم توفيرها إلا في وقت لاحق في عام 2021.

وبحسب ما ورد، عمل نجم كرة القدم مع شركة التصميم الداخلي في لندن "ديفيد كولينز ستوديو" في المشروع.

وتتراوح مساحة أجنحة ديفيد بيكهام من 113 إلى 298 متراً مربعاً، ويتم الإعلان عنها على أنها "تجسد جوهر منزل فخم في لندن"، وأنها "هادئة وفاخرة"، بألوان "تبعث على الهدوء ولكنها عصرية، مع عناصر زخرفية متفردة".

سيضم فندق 600 Londoner Hotel جناح فاخر. Credit: Sands China

وفي الوقت نفسه، استلهمت منطقة تناول الطعام الرئيسية في الفندق، "The Green Room"، من المسرحيات الموسيقية لملحنين بريطانيين مشهورين. وسيحاط الضيوف بأدوات متعلقة بالمسرح وأغاني من عروض مسارح "وست اند" الشهيرة.

ومن المقرر افتتاح خيار الإقامة الثاني للمنتجع ، أي فندق "The Londoner Court"، في مرحلة لاحقة.

ويحاكي المنتجع الجديد جميع التفاصيل في العاصمة البريطانية لندن، بدءاً من سيارات الأجرة السوداء الشهيرة، أي "تاكسي لندن"، إلى صناديق الهاتف الحمراء.

يتكون الطابقان العلويان من فندق "The Londoner" من 14 "جناحاً من تصميم ديفيد بيكهام" Credit: Sands China

وفيما يتعلق بخيارات تناول الطعام والشراب في "The Londoner"، فسيأتي العديد منها لاحقاً في عام 2021، ولكن سيتمكن الزوار الأوائل من زيارة طاولة تشرشل، المستوحاة من قاعة طعام كلاسيكية على الطراز الفيكتوري، وتناول مأكولات عالمية من بين خيارات أخرى.

وفي الوقت الحالي، يمكن فقط للزوار من الصين القارية، باستثناء المناطق عالية الخطورة، دخول ماكاو دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي بسبب قيود "كوفيد-19".

وفي ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، عمدت حكومة ماكاو إلى تمديد فترة الحجر الصحي لمعظم المسافرين الدوليين من 14 يوماً إلى 21 يوماً.