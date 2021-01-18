دبي تقدم تجربة غوص داخل حوض مليء بأسماك البيرانا المفترسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تجرؤ على الغوص بين أسماك البيرانا؟ صحيح أن الأفلام تجعلها تبدو وكأنها حيوانات مفترسة تتغذى على اللحوم البشرية، لكنها في الواقع ليست سوى أسماك تتناول الكائنات الميتة والأشياء المتحللة الموجودة في الأنهار، للحفاظ على نظافة مجرى المياه.

وتقدم "ذا جرين بلانيت"، وهي غابة استوائية بدبي، تجربة مثيرة وفريدة من نوعها بالعالم، حيث تسنح لك فرصة الغوص بين أسماك البيرانا عند إطعامها.

بداية، يرحب بك عالم أحياء متمرس حاصل على شهادة المنقذ البحري عند وصولك، ويكون بالتالي مرافقاً لك طوال هذه التجربة، خطوة بخطوة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبعد إطعام أسماك مثل "الباكو" و"السلور" بعض الفاكهة والخضار من على سطح الماء، ينزل الضيوف السلالم في خزان للمياه العذبة، عندما يحين وقت إطعام أسماك البيرانا، التي تتناول حوالي 5 دجاجات كاملة، أو ديك رومي كل يوم.

وتستقطب هذه التجربة جميع الزوار من مختلف الأعمار، وتهدف إلى تثقيف الناس وتصحيح الفكرة السائدة حول أسماك البيرانا، التي تثير أحياناً الخوف والذعر لدى الأشخاص.

ما رأيك.. هل تجرؤ على خوض هذه التجربة؟