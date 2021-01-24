ولادة كنغر أبيض نادر في أمريكا..حالته صدمت حراس حديقة الحيوانات

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حالته صدمت الموظفين.. ولادة كنغر أبيض نادر جداً في حديقة حيوانات في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت حديقة حيوانات في مدينة نيويورك الأمريكية بصغير كنغر، مصاب بحالة نادرة، تركت موظفي الحديقة بحالة صدمة.

ووُلد "كوزمو"، وهو أحدث صغير كنغر في حديقة "Animal Adventure Park" للحيوانات، وهو يعاني من اللوسية، أي حالة نادرة تسبب فقداناً جزئياً للتصبغ في جلد وفراء الحيوان. 

ووُلد الصغير في حديقة الحيوانات في هاربورسفيل منذ خمسة أشهر، ولكن أخرجه حراس الحديقة من جيب أمه لأول مرة، بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني.

حالته صدمت الموظفين.. ولادة كنغر أبيض نادر جداً في حديقة حيوانات في أمريكا
الصغير "كوزمو" مع والده "بومر". Credit: Animal Adventure Park

ومثل صغار الكنغر الأخرى، والتي تولد بحجم إبهام الإنسان، تُرك "كوزمو" لينمو في جيب والدته لأشهر، قبل إزالته ليخضع لأول فحص طبي كامل له.

وقال مالك الحديقة، جوردان باتش، لـCNN: "على الفور، عندما رأينا أنه كان أبيض اللون، كان الأمر رائعاً. ولكن، عندما ألقينا نظرة أقرب ورأينا عينيه السوداوتين، أصبنا بالذهول".

حالته صدمت الموظفين.. ولادة كنغر أبيض نادر جداً في حديقة حيوانات في أمريكا
مالك حديقة الحيوانات، جوردان باتش، مع "كوزمو". Credit: Animal Adventure Park

وأضاف باتش: "هذا هو الكنغر الوحيد من نوعه الموجود في أمريكا الشمالية في هذه اللحظة. ولذلك، إنها حالة نادرة إلى حد كبير".

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وولد "كوزمو" الصغير لذكر كنغر أحمر يُدعى "بومر" عاش في الحديقة لثمانية أعوام، و"روزي"، التي انضمت إلى الحديقة في عام 2020.

وقال باتش: "أياً كانت العوامل الوراثية الكامنة بينهما، فهي ما أنتجت هذه الطفرة الفريدة للغاية".

وتتطلع الحديقة على المدى الطويل لفهم ودراسة ذلك الجين.

ورغم أنه من المفترض ألا يؤثر التركيب الجيني لـ"كوزمو" على صحته، فإن الخطر الوحيد يتمثل بعدم قدرته على التمويه.

ولذلك، فهو لن ينجو أبداً في البرية على الأرجح.

وأكد باتش أن حديقة الحيوانات ليست غريبة عن الأحداث والتجارب الرائعة، مضيفاً: "نحن اليوم نتوجه إلى عام 2021 مع بعض الضوء في نهاية النفق، وهو مشرق، وهو أبيض، واسمه كوزمو".

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