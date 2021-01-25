قطعة ثمينة من طائرة "بوينغ 747" داخل حقائب فاخرة

نشر الاثنين ، 25 يناير / كانون الثاني 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كم سيكون من الرائع أن يمتلك جميع الأشخاص طائرة خاصة بهم، ولكنه حلم يصعب الوصول إليه. وإذا كنتم لا تستطيعون الحصول على طائرة بأكملها، فماذا عن قطعة منها على الأقل؟

وبمناسبة تقاعد أسطولها من طائرات "بوينغ 747"، تعاونت الخطوط الجوية البريطانية وعلامة السفر الفاخرة "Globe-Trotter" لإنشاء مجموعة محدودة الإصدار من حقائب خاصة بمقصورات الطائرات تحتفي بروح عصر طائرات "الجامبو"، وفقاً لما ذكره بيان صحفي على الموقع الرسمي للخطوط الجوية البريطانية.

تعاونت الخطوط الجوية البريطانية مع علامة السفر الفاخرة "Globe-Trotter" لإنشاء مجموعة محدودة الإصدار من حقائب السفر. Credit: British Airways

وتتزين حقائب "BOAC Speedbird" المصنوعة يدوياً هذه بشعار "Gold Speedbird" الشهير، وقطعة ثمينة لطائرة "بوينغ 747" متقاعدة من الخطوط الجوية البريطانية.

تحتوي الحقائب على قطع ثمينة من طائرة "بوينغ 747" متقاعدة. Credit: British Airways

تفاصيل الحقيبة. Credit: British Airways

وبهدف إطلاق المجموعة بشكل رسمي، سيتم بيع اثنتين من هذه الحقائب في مزاد علني عبر منصة "bid_in" للمزادات عبر الإنترنت، بهدف جمع الأموال لشركة "Flying Start".

والمشروع عبارة عن شراكة عالمية للخطوط الجوية البريطانية مع منظمة "Comic Relief" الخيرية.

وصُنعت الحقائب من ألواح ليفية مُعالجة شديدة اللمعان، وهي تتزين أيضاً بتفاصيل جلدية في زواياها، إضافةً للمقابض.

صُممت الحقائب بمناسبة تقاعد أسطول طائرات "بوينغ 747" للخطوط الجوية البريطانية. Credit: British Airways

وتزين قطعة من طائرة "747" الجزء الداخلي للحقائب، وتتضمن المجموعة 150حقيبة فقط.

نظرة أقرب إلى تفاصيل الحقيبة. Credit: British Airways

وفي البيان، قال رئيس العلامات التجارية والتسويق في الخطوط الجوية البريطانية، هاميش ماكفي إن إطلاق هذه الحقائب "يوفر فرصة مثالية لشخص ما للاحتفال بحقبة ماضية من السفر الجوي العالمي، وامتلاك جزء من تاريخنا".