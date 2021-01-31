بمناسبة عيد الحب..شركة "كرافت" تقدم طبقاً وردياً من المعكرونة بالجبن

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نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحصل إحدى الأطعمة والتي تُعتبر من أعظم الثنائيات على الإطلاق، أي المعكرونة والجبن، على تغيير شامل بمناسبة عيد الحب.

وتقدم شركة "كرافت هاينز" ألف صندوق من الحلوى الوردية اللون لطبق المعكرونة بالجبن، احتفالاً بعيد الحب.

وسيحصل الفائزون على علبة من المعكرونة الكلاسيكية والجبن، إضافة إلى علبة نكهة الحلوى التي تحول لون الطبق البرتقالي التقليدي إلى اللون الوردي، بحسب قول "كرافت".

وسينال الفائزون جائزتهم في الوقت المناسب لعيد الحب، لذلك يمكن الاستمتاع بها مع الشمبانيا أو الشوكولاتة أو قطع الحلوى على شكل قلوب.

وسواء كنتم تحتفلون بهذا العيد مع الأحباء أو وحدكم، يمكنكم الاشتراك للفوز بهذه الجائزة على موقع "كرافت" الإلكتروني حتى 8 فبراير/ شباط.