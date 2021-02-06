في ظل فيروس كورونا.. كيف ستتغير الفنادق في المستقبل؟

إذا كنت تبحث عن مكان ساحر.. إليك أجمل 10 فنادق في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما يتعلق الأمر بما يجعل فندقاً معيناً مذهلاً حقاً، فمن الصعب التغلب على ميزة وقوعها على جرف.

وتمنح المشاهد الساحرة، سواءً كانت مطلة على المحيط، أو الجبال، أو الوديان، هذه الفنادق جاذبية لا تنتهي.

وقال مستشار في "Protravel"، وهي شركة سفر في مدينة نيويورك، جوش ألكساندر: "الممتلكات الموجودة على المنحدرات توفر كل ما تريده في إقامة فندقية"، ثم أضاف: "إنها رومانسية، وخاصة، وعادة ما تكون فاخرة للغاية. وبشكل حرفي ومجازي، ستشعر وكأنك على قمة العالم".

وإليك بعض من أكثر هذه الفنادق إثارة في العالم:

"Secret Bay"، دومينيكا

منتجع "Secret Bay" في جزيرة دومينيكا. Credit: Courtesy Secret Bay

ويقع هذا المنتجع المكون من الفلل بالكامل في جزيرة دومينيكا الكاريبية البكر، وعلى قمة ناتئة مرتفعة وسط غابة مطيرة مورقة، وهو يطل على البحر.

ويوفر المنتجع إطلالات على المحيط من كل مكان تقريباً، بما في ذلك المطعم الموجود في الهواء الطلق، والمنتجع الصحي المصمم على طراز منزل على شجرة.

"Angama Mara"، كينيا

"Angama Mara" في كينيا. Credit: Courtesy Angama Mara

ويقع معسكر "Angama Mara" على ارتفاع ألف قدم فوق "Maasai Mara"، على حافة وادي "Great Rift"، وهو يوفر مناظر بانورامية للسهول الممتدة.

واسم المعسكر مستوحى من كلمة سواحيلية تعني "معلق في الهواء".

فندق ومنتجع "Monastero Santa Rosa" في ساحل "أمالفي"، إيطاليا

فندق ومنتجع "Monastero Santa Rosa" في ساحل "أمالفي" في إيطاليا. Credit: Courtesy Montasero Santa Rosa

وكان هذا الفندق ديراً سابقاً يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر. ويتشبث الفندق المدار عائلياً بجانب جرف يطل على البحر التيراني وخليج ساليرنو.

ويضم الفندق على 20 غرفة، وهو يحتوي على مسبح لا متناهي، ومطعم حائز على نجمة "ميشلان"، والعديد من الأجنحة الخارجية.

فندق "Grace"، مجموعة منتجعات "أوبيرج"، سانتوريني، اليونان

فندق "Grace" في جزيرة سانتوريني، اليونان. Credit: Courtesy Grace Hotel Santorini

ويقع فندق "Grace" في أعالي "كالديرا" في قرية "إيميروفيجلي" شمال غرب جزيرة "سانتوريني".

ويُعد الفندق مكاناً مثالياً للاستمتاع بأجمل مشاهد شروق وغروب الشمس في بحر إيجة.

ويتضمن الفندق على مسبح لا متناهي جميل، ومطعم متوسطي راقٍ، واستوديو مخصص لليوغا وتمارين "البيلاتس".

والفندق مغلق حالياً، وم المخطط إعادة فتحه في منتصف أبريل/نيسان.

"منتجع أنانتارا الجبل الأخضر"، نزوى، سلطنة عُمان

"منتجع أنانتارا الجبل الأخضر" في سلطنة عُمان. Credit: Courtesy Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort

ويقع المنتجع على ارتفاع 6 آلاف قدم فوق سطح البحر، وهو يطل على المناظر الطبيعية الجبلية الوعرة في عُمان، وهي منطقة زارها الأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا، أميرة ويلز، في عام 1986 لمشاهدة جمال المنطقة.

ويمكن للضيوف التنزه سيراً على الأقدام عبر الوديان، ومشاهدة النجوم، زيارة القرى الجبلية القديمة، والمواقع التاريخية القريبة.

فندق "Reid's Palace" ماديرا، البرتغال

فندق "Reid's Palace" في البرتغال. Credit: Courtesy Belmond

ويقع فندق "Reid's Palace" في بيلموند على منحدر صخري فوق ميناء "Funchal " في ماديرا.

ويُحيط بالفندق مساحات من حدائق شبه استوائية، وهو يوفر إطلالات على المحيط الأطلسي من جميع غرفه.

وسيكون الفندق مغلقاً بشكل مؤقت حتى 21 مارس/آذار من عام2021.

فندق "Cliff House"، أردمور، أيرلندا

فندق "Cliff House" في أيرلندا. Credit: Courtesy The Cliff House Hotel

ويقع فندق "Cliff House" على الساحل الجنوبي الشرقي في قرية صيد تُدعى أردمور.

ورغم إغلاقه مؤقتاً بسبب قيود "كوفيد-19"، إلا أنه سيشهد بلا شك طلباً لرحلات فاخرة بفضل هوائها النقي، ومساحاتها المفتوحة.

نُزُل "Post Ranch" في بيج سور، كاليفورنيا

نُزُل "Post Ranch" في كاليفورنيا. Credit: Courtesy Post Ranch Inn

ويقع نُزُل "Post Ranch" في بيج سور على ارتفاع 1،200 قدم فوق المحيط الهادئ.

ويمكن للضيوف توقع أصوات الأمواج المتلاطمة، وغروب الشمس الخلاب، والأجواء الهادئة، إذ تمتلئ الأيام بالمناظر الطبيعية، والاسترخاء بجانب المسبح، أو الاستمتاع بعلاجات المنتجع.

ويُعتبر تناول الطعام في مطعم "Sierra Mar" المغطى بالزجاج تجربة شبيهة بالطفو في السماء.