المملكة المتحدة تحذر من إمكانية إلغاء جميع الإجازات لعام 2021

السفر في زمن فيروس كورونا.. مسافرون يشتكون من قيود المملكة المتحدة على السفر من إسبانيا

كيف سيؤثر الحجر الصحي الذي تفرضة المملكة المتحدة لـ14 يوماً على قطاع السفر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح حجز أي نوع من العطلات الصيفية بمثابة مغامرة لملايين البريطانيين يوم الأربعاء، حيث حذرت الحكومة من إمكانية إلغاء الإجازات حتى يتم الانتهاء من مرحلة التطعيم بالبلاد.

وبعد إشارة المسؤولين سابقاً إلى أن الرحلات قد لا تكون ممكنة خلال عام 2021، قال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، إن فترة الاستراحة على أرض الوطن قد تكون غير واردة الآن أيضاً.

وجاءت هذه الأخبار بعد إعلان وزير الصحة بالبلاد، مات هانكوك، عن أن الركاب القادمين إلى المملكة المتحدة، الذين يكذبون بشأن زيارة وجهة مدرجة ضمن "القائمة الحمراء" لفيروس كورونا، قد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات أو غرامة قدرها 13,800 دولار.

وقال شابس خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، يوم الأربعاء: "حتى نعرف طريق الخروج من الإغلاق، والذي لا يمكننا معرفته حتى تتوفر لدينا المزيد من البيانات، والمزيد من المعلومات حول اللقاحات أيضاً، من فضلك لا تمضي قدماً وتحجز أيام عطلاتك".

وأضاف أنه ما زال الوقت باكراً لرسم صورة واضحة حول القيود التي ستُفرض بحلول الصيف، ونصح المسافرين بالجلوس و"عدم فعل أي شيء" حتى تصبح الأمور أكثر وضوحاً.

وأصبحت المملكة المتحدة من بين الوجهات التي تسجل أعلى معدل وفيات لفيروس كورونا في العالم، حيث سجلت 4 ملايين حالة إصابة و114,066 حالة وفاة اعتباراً من 9 فبراير/ شباط.

وتعمل البلاد على تشديد القيود على الحدود بسبب ظهور متغيرات جديدة من الفيروس، في المملكة المتحدة و البرازيل.

وبدءاً من 15 فبراير/ شباط، سيتعين على سكان المملكة المتحدة وأيرلندا، القادمين من بلدان مدرجة في "القائمة الحمراء" للمملكة المتحدة، والتي تشمل جنوب أفريقيا، والبرتغال، ودولة الإمارات، ومعظم أمريكا الجنوبية، شراء "حزمة الحجر الصحي" مقابل 2,400 دولار.

وتشمل هذه الحزمة كلاً من تكاليف الإقامة في فندق معتمد من الحكومة، ووسائل النقل إلى مكان الإقامة، واختبار "كوفيد-19".

وفي حال زيارة المسافرين الآخرين هذه البلاد قبل 10 أيام من سفرهم إلى مملكة المتحدة، سيُمنع دخولهم إلى البلاد التي تخضع حالياً لإغلاقها الثالث.

وبالطبع، سيتم فرض غرامة مالية أو عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات عند مخالفة متطلبات الحجر الصحي، أو محاولة إخفاء المسافرين حقيقة زيارتهم أي بلد شديد الخطورة.

وقال هانكوك في مجلس النواب البريطاني: "لا أعتذر عن قوة هذه الإجراءات، لأننا نتعامل مع أحد أقوى التهديدات الصحية العامة التي واجهناها كأمة".

ويجب على المسافرين القادمين من وجهات ليست مدرجة ضمن "القائمة الحمراء" تقديم اختبار سلبي في غضون 72 ساعة من مغادرتهم.

ومن المهم أيضاً عزل أنفسهم لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى إجراء اختبار "كوفيد-19" في اليومين الثاني والثامن بعد وصولهم.

ويسمح للمسافرين بمغادرة العزل في اليوم الخامس من الحجر الصحي بعد تلقيهم اختباراً سلبياً لفيروس كورونا. ولا يزال هذا القرار سارياً للأشخاص الذين يصلون من وجهات غير مدرجة على "القائمة الحمراء".

واعتباراً من يوم الاثنين، سيحتاج الأشخاص الذين يخططون السفر إلى المملكة المتحدة لحجز اختبارات كورونا ما بعد الوصول عبر الإنترنت قبل سفرهم.