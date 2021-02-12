قائمة بالمسارات الجوية الجديدة الأكثر ازدحاماً في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح السفر الترفيهي الدولي حالياً شيئاً من الماضي، بالنسبة لبعض الأشخاص.

وتعني قيود السفر المعنية بمكافحة "كوفيد-19" أن أعداد المسافرين لا تزال منخفضة للغاية حول العالم، وأن المسارات الجوية المؤهلة الآن باعتبارها الأكثر ازدحاماً في العالم، ليست تلك التي قد تتوقعها.

يشهد مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي حركة ركاب كبيرة في الولايات المتحدة Credit: Rob Carr/Getty Images

وقامت شركة تحليل بيانات السفر العالمي، "OAG"، بتحليل أرقام عام 2021 لمعرفة من الذي يسافر، ومتى، وإلى أين.

وخلال الشهر الماضي، كان الخط الجوي بين مطار دبي ومطار لندن هيثرو المسار الدولي الأعلى استيعاباً لحركة الركاب، مع أكثر من 190،000 مقعداً في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ولكن شعبية دبي كوجهة شتوية خالية من الحجر الصحي بالنسبة إلى المسافرين البريطانيين تراجعت، عندما أُضيفت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "القائمة الحمراء" في المملكة المتحدة للبلدان التي فرض عليها حظر سفر جديد.

ومع خروج مسار دبي-لندن من المراكز العشرة الأولى، أصبح المسار بين مدينتي أورلاندو وسان خوان يتصدر القائمة الآن، مع 135،244 مقعداً مقرراً في فبراير/ شباط الجاري.

وتم تصنيف الرحلة التي تستغرق ثلاث ساعات من مطار أورلاندو الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى سان خوان، عاصمة إقليم بورتوريكو الأمريكية، على أنها رحلة دولية، رغم أن المواطنين الأمريكيين لا يحتاجون إلى جواز سفر للقيام بالرحلة.

والمدينتان تُعتبران من الوجهات السياحية الشهيرة، حيث تعد أورلاندو موطناً لعالم والت ديزني، بينما تعد بورتوريكو ملاذاً كاريبياً مفضلاً لدى الأمريكيين.

واحتل المسار الجوي الذي يربط دبي بدلهي ثاني أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً بـ129،683 مقعداً، بينما أن المسار الجوي بين القاهرة وجدة احتل المركز الثالث بـ 128،665 مقعداً.

وفيما يلي قائمة بأكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً في العالم