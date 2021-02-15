سياسة الحدود الجديدة في إنجلترا للحد من فيروس كورونا تدخل حيز التنفيذ

وزير الصحة البريطاني يحاول إزالة الارتباك حول ما إذا كانت سلالة فيروس كورونا في المملكة المتحدة أكثر فتكًا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يسري الحجر الصحي الإلزامي في فندق اعتباراً من الإثنين للأشخاص الذين زاروا بلداً مُدرجاً ضمن قائمة حظر السفر الخاص بالمملكة المتحدة في الأيام العشرة الماضية، وفقاً لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة.

وذكر بيان صادر الإثنين: "اعتباراً من اليوم، إذا كنت في وجهة عالية الخطورة مدرجة في القائمة الحمراء للمملكة المتحدة، التي تتألف من 33 نقطة ساخنة لمتغيرات كوفيد التي تنتشر، سيتعين عليك دخول إنجلترا عبر منفذ معين، وأن تكون قد حجزت حزمة الحجر الصحي مسبقاً للمكوث في واحدة من مرافق الحجر الصحي التي تديرها الحكومة".

واعتباراً من الإثنين، لا يزال يجب على الوافدين إلى البلاد الذين لم يزوروا بلداً مدرجاً في القائمة الحمراء الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام في المنزل، وإكمال اختبارين لـ"كوفيد-19" في اليوم الثاني، والثامن بعد الوصول.

ويجب على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة تقديم دليل على اختبار"كوفيد-19" بنتيجة سلبية يُجرى خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أيام قبل المغادرة، كما يُمنع غير المقيمين بالمملكة المتحدة من دول القائمة الحمراء من دخول بريطانيا وفقاً للإجراءات التي تُطبق بالفعل.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، مات هانكوك: "هذه الإجراءات الجديدة مهمة لحماية برنامج التطعيم لدينا، الذي شهد الآن تطعيم 15 مليون شخص، ونحن نعمل جميعاً على استعادة الحياة الطبيعية".

ووفقاً للبيان، فإن قيود الحجر الصحي الأكثر صرامة تجلب معها أيضاً غرامات وعقوبات أكبر، مع أحكام محتملة بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

وتم تجهيز قوات الحدود والشرطة بالصلاحيات اللازمة لتطبيق القواعد الجديدة.

ويمكن لقوة الحدود إصدار إشعارات عقوبة ثابتة للأفراد الذين يشتبه بقيامهم بالكذب على استمارة تحديد موقع الركاب، واحتجازهم عند الحاجة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

وستتمتع منشآت الحجر الصحي المُدارة أيضاً بحضور أمني مرئي لضمان اتباع الأشخاص للقواعد.

وأوضح البيان أن "الحكومة أبرمت صفقات مع 16 فندقاً حتى الآن، ما يوفر 4،963 غرفة لنظام الحجر الصحي الجديد، مع وجود 58،000 غرفة أخرى احتياطية حالياً".