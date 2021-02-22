دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال الفترة الماضية، أدى الطقس الشتوي في المملكة العربية السعودية إلى تكوّن مشاهد ساحرة، ومنها هذا البحر القطني من الضباب الأبيض.
ويرى المرء من خلال هذه الصور الجوية، جانباً أخاذاً من منتزه السودة في منطقة عسير الجبلية.
يبدو وكأنه في متناول يديك
ويرى المصور، صلاح سعد القرني، أنه وُفق في اختياره لمكان ووقت التصوير عندما وثق مشهد الضباب في منتزه السودة في 19 يناير/كانون الأول من هذا العام، بحسب ما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
وأكد القرني أن المشهد "من أجمل وأمتع الصور التي قمت بالتقاطها، ناهيك عن الوجود في المكان ذاته والجلوس فوق بحر من الضباب الكثيف، أو السحب المتراكمة".
ويُعد منتزه السودة من أبرز المعالم السياحية في منطقة عسير، وهو يقع غرب مدينة أبها، وعلى ارتفاع 3 آلاف متر فوق سطح البحر، وفقاً لما ذكره موقع وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر الإنترنت.
ومن خلال الصور التي وثقها القرني، يمكن رؤية مشهد الضباب الخلاب الذي يبدو وكأنه في متناول اليد، والذي يظهر كموجة ضخمة تستطيع التهام المساحات الخضراء أمامها في أي لحظة.
ولم يختف هذا المشهد بسرعة ذلك اليوم، إذ قال المصور إنه "استمر حتى الغروب، أو إلى ما بعد الغروب نتيجة امتزاج الرطوبة المتكونة من أسفل الجبال، والقادمة من السواحل، صعوداً إلى قمم الجبال، بالبرودة، ما تسبب بتكوين السحب المتراكمة".
ويرى القرني، وهو من محافظة بلقرن في عسير، أن تصوير المشهد بواسطة طائرة "درون" ذاتية القيادة هو ما أدى إلى رواج صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما قاله، إذ كانت الرؤية "عمودية من الأعلى"، ومختلفة عن التصوير الأفقي الذي لا يظهر الكثير من المعالم.