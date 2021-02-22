دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال الفترة الماضية، أدى الطقس الشتوي في المملكة العربية السعودية إلى تكوّن مشاهد ساحرة، ومنها هذا البحر القطني من الضباب الأبيض.

ويرى المرء من خلال هذه الصور الجوية، جانباً أخاذاً من منتزه السودة في منطقة عسير الجبلية.

وثق المصور صلاح سعد القرني مشهداً ساحراً للضباب في المملكة العربية السعودية. Credit: Salah Al Garni

يبدو وكأنه في متناول يديك

مشهد الضباب في منتزه السودة بالسعودية. Credit: Salah Al Garni

ويرى المصور، صلاح سعد القرني، أنه وُفق في اختياره لمكان ووقت التصوير عندما وثق مشهد الضباب في منتزه السودة في 19 يناير/كانون الأول من هذا العام، بحسب ما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وثق المصور هذه المشاهد عن طريق طائرة "درون" ذاتية القيادة. Credit: Salah Al Garni

وأكد القرني أن المشهد "من أجمل وأمتع الصور التي قمت بالتقاطها، ناهيك عن الوجود في المكان ذاته والجلوس فوق بحر من الضباب الكثيف، أو السحب المتراكمة".

يقع المنتزه على ارتفاع 3 آلاف متر فوق سطح البحر. Credit: Salah Al Garni

ويُعد منتزه السودة من أبرز المعالم السياحية في منطقة عسير، وهو يقع غرب مدينة أبها، وعلى ارتفاع 3 آلاف متر فوق سطح البحر، وفقاً لما ذكره موقع وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر الإنترنت.

يهتم القرني بتوثيق مشاهد من ساعات الشروق والغروب. Credit: Salah Al Garni

ومن خلال الصور التي وثقها القرني، يمكن رؤية مشهد الضباب الخلاب الذي يبدو وكأنه في متناول اليد، والذي يظهر كموجة ضخمة تستطيع التهام المساحات الخضراء أمامها في أي لحظة.

ولم يختف هذا المشهد بسرعة ذلك اليوم، إذ قال المصور إنه "استمر حتى الغروب، أو إلى ما بعد الغروب نتيجة امتزاج الرطوبة المتكونة من أسفل الجبال، والقادمة من السواحل، صعوداً إلى قمم الجبال، بالبرودة، ما تسبب بتكوين السحب المتراكمة".

يهتم القرني أيضاً بتوثيق التراث السعودي، ومدن المملكة. Credit: Salah Al Garni

ويرى القرني، وهو من محافظة بلقرن في عسير، أن تصوير المشهد بواسطة طائرة "درون" ذاتية القيادة هو ما أدى إلى رواج صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما قاله، إذ كانت الرؤية "عمودية من الأعلى"، ومختلفة عن التصوير الأفقي الذي لا يظهر الكثير من المعالم.