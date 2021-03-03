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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام خبراء باكتشاف "استثنائي" لشجرة لا تزال سليمة بعد أن تحجرت نتيجة ثوران بركاني قبل 20 مليون عام في جزيرة ليسبوس باليونان.

وتشكلت غابة ليسبوس المتحجرة قبل 20 مليون عام عندما ثار بركان في شمال الجزيرة، وغطى المنطقة بأكملها بالرماد، والحمم البركانية.

عثر خبراء على اكتشاف استثنائي في اليونان. Credit: N. Zouros/Natural History Museum of Lesvos Petrified Forest

وتشتهر المنطقة، التي تمتد على مساحة 15 ألف هكتار، بجذوع أشجارها المتحجرة الزاهية، والملونة.

وكان أستاذ الجيولوجيا في جامعة إيجة، نيكولاس زوروس، يقوم بالتنقيب في النظام البيئي للغابات المتحجرة، ولكنه قال لـCNN إنه لم يعثر على مثل هذا الاكتشاف مطلقاً.

وجد الخبراء أمثلة عديدة للنباتات، بما في ذلك الصنوبريات وأشجار الفاكهة، والبلوط. Credit: N. Zouros/Natural History Museum of Lesvos Petrified Forest

وقال زوروس لـCNN الخميس: "لدينا الكثير من الاكتشافات على مر هذه الأعوام، ولكن أحدثها الأكثر أهمية، واستثنائية على الإطلاق".

واكتشف الخبراء الشجرة الضخمة، التي يبلغ طولها 19.6 متر، أثناء التنقيب على طول طريق "كالوني-سيغري" السريع.

تشكلت غابة ليسبوس المتحجرة عندما ثار بركان في شمال الجزيرة. Credit: N. Zouros/Natural History Museum of Lesvos Petrified Forest

واشتملت الشجرة على فروعها، إلى جانب نظام الجذر الخاص بها.

وقال زوروس: "هذا شيء لا يُعثر عليه في الكثير من الأحيان عند التنقيب"، وأضاف: "عادةً ما نجد جذوع الأشجار بدون فروع وجذور".

وكانت الشجرة فوق طبقة مليئة بالأوراق أيضاً.

وهذا أمر فريد من نوعه، وأكد زوروس: "نحن نقوم بالتنقيب منذ 25 عاماً، ولم نعثر على مثل هذه الشجرة من قبل".

قال الخبراء إنهم لم يعثروا على شجرة مثل هذه على مر 25 عاماً. Credit: N. Zouros/Natural History Museum of Lesvos Petrified Forest

وتُظهر هذه الأشجار تغير المناخ في منطقة ليسبوس، إذ أن هذه الشجرة شبه استوائية، بحسب ما قاله زوروس، موضحاً: "كانت الظروف المناخية شبه استوائية قبل 20 مليون عاماً عندما دُمرت الشجرة بسبب الانفجارات البركانية. وفي الوقت الحاضر، ومن خلال دراسة هذه النباتات، والغابة المتحجرة، يمكننا تكوين فكرة عن كيفية تأثير تغير المناخ على النظام البيئي".

وأكد زوروس لـCNN أن سجلات الغطاء النباتي أظهرت أن نصف الأنواع التي عُثر عليها في الجزيرة سابقاً قد ماتت، فهي لم تتمكن من تحمل تغير المناخ، ثم أضاف: "هذه معلومات مهمة يمكننا استخدامها لنوضح للزوار أن تغير المناخ له عواقب وخيمة على الأنواع التي تعيش هنا، وعلى النظم البيئية الحديثة".

وقال أستاذ الجغرافيا الطبيعية في جامعة "كوليدج لندن"، كرونيس تسيداكيس، الذي لم يكن جزءاً من عملية التنقيب، لـCNN: "الاكتشافات الجديدة للبروفيسور زوروس مذهلة".

وأضاف تسيداكيس قائلاً: "من النادر للغاية استعادة شجرة لا تزال متصلة بفروعها، وجذورها، وأوراقها".

ورغم وجود العديد من الغابات المتحجرة في جميع أنحاء العالم، "إلا أن سيغري استثنائية لأن العديد من الأشجار توجد في موقعها الأصلي، مع كون أنظمة جذرها سليمة. ويوفر ذلك لمحة نادرة لغابة ميوسينية، من حيث حجمها، وكثافتها".

وقال زوروس إن أعمال التنقيب التي عُثر خلالها على الشجرة اكتملت في يناير/كانون الثاني.