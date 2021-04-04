عيد الفصح..5 أطباق شهية خاصة بهذه المناسبة من حول العالم

الأحد ،

نشر الأحد ، 04 ابريل / نيسان 2021

الأرز البرياني في الهند.. شيف يعيد تخيل أحد أشهر أطباق الطعام

منها الكبدة والملوخية والفتة..جولة على أشهر أطباق المطبخ المصري

أحد الأطباق الأكثر شهرة في هولندا.. لماذا يخشاه السياح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن الاستمتاع بمذاق عيد الفصح حول العالم عبر طرق مختلفة، وتجمع بعض الأطباق بهذه المناسبة بين المكونات المحلية، والتقاليد الثقافية الفريدة.

ويبذل الإيطاليون جهداً كبيراً خلال عيد الفصح، بحسب ما ذكرته صاحبة مدونة "Divina Cucina" للطعام الإيطالي، جودي ويتس فرانسيني.

ورغم أن فرانسيني من كاليفورنيا، إلا أنها عاشت في فلورنسا وتوسكانا لعقود من الزمن.

ويبدأ غداء عيد الفصح الخاص بفرانسيني بتشكيلة متنوعة من المقبلات.

وتقدم فرانسيني لوجبة الطعام الأولى تورتة لذيذة تسمى "torta pasqualina"، والتي تحتوي على 33 طبقة من عجينة "الفيلو"، ترمز إلى الأعوام الـ33 من حياة المسيح.

وتتكون الوجبة الثانية من لحم الضأن المشوي، والخرشوف المقلي، والبازلاء مع "البانشيتا"، والبطاطا المشوية.

أما التحلية فهي عبارة عن بيض الشوكولاتة التي تحمل هدية داخلها، إلى جانب كعكة على شكل حمامة تُدعى "كولومبا"، وتشكل كل هذه الوجبات الغداء فقط.

إيطاليا: "بيتزا روستيكا"

طبق "بيتزا روستيكا" الإيطالي. Credit: Rossella Rago

وتختلف البيتزا التي يتوق إليها الإيطاليون في عيد الفصح عن البيتزا التي نراها ضمن قوائم الطعام.

وتُحشى وجبة "بيتزا روستيكا"، التي تُعرف أيضاً باسم "pizzagaina"، باللحم والجبن، وتُغلف بقشرة هشة.

صورة لجدة الكاتبة، روسيلا راغو، وهي تحمل خبز عيد الفصح الذي يتزين بالبيض المسلوق، والملون. Credit: Rossella Rago

وقالت الكاتبة الإيطالية الأمريكية، ومضيفة برنامج الطبخ الشهير "Cooking with Nonna"، والتي ألفت كتاباً بالعنوان ذاته، روسيلا راغو: "‘إنها مبدئياً كعكة جبن بالريكوتا، ولكنها مالحة".

وتحتوي نسخة راغو من هذا الطبق على جبن الريكوتا، والبروفولون، والموزاريلا، إضافةً إلى السجق الإيطالي المجفف، والـ"بروشوتو"، والبيض، وأكثر من ذلك.

ولدى كل شخص وصفته الخاصة، بحسب ما ذكرته، وتعلمت الكاتبة هذه الوصفة من جدتها.

وقالت راغو إن هذه الوصفة واحدة من أكثر الأطباق شعبيةً عبر موقعها، وأشار جميع من جرب وصفتها للمرة الأولى إلى أنها كانت ناجحة.

المكسيك: حلوى "كابيروتادا"

حلوى "كابيروتادا" من المكسيك. Credit: Mely Martinez of Mexico in My Kitchen

ويُعد هذا الطبق عبارة عن حلوى مكسيكية تشبه "بودنغ الخبز".

وتُصنع هذه الحلوى من الخبز المنقوع في شراب السكر، مع المكسرات، والجبن، والفاكهة.

نشأت صاحبة مدونة "Mexico in My Kitchen"، ميلي مارتينيز، في المكسيك. Credit: Mely Martinez of Mexico in My Kitchen

وإذا كنت من محبي الطعم المالح، والحلو، والقوام الإسفنجي، والمقرمش، سيناسبك هذا الطبق، بحسب ما ذكرته صاحبة مدونة "Mexico in My Kitchen"، ميلي مارتينيز.

وأضافت مارتينيز: "يبدو هذا المزيج غريباً حقاً، ولكنه انفجار من النكهات في فمك".

ووُلدت مارتينيز ونشأت في تامبيكو بالمكسيك، وهي تقدم هذا الطبق كتحلية في عيد الفصح كل عام.

وعادةً ما يُقدم هذا الطبق في عيد الفصح الأحد، ولكن، يقدمه الكثيرون طوال فترة الأسبوع المقدس.

بولندا: حساء "زوريك"

حساء "زوريك" من بولندا. Credit: Anna Hurning of Polish Your Kitchen

وفي بولندا، يحتل طبق "زوريك" محور الاهتمام في عيد الفصح، وهو عبارة عن حساء دسم، ومُخمر، ومدخن.

وغالباً ما يُقدم هذا الحساء مع البيض المسلوق، والنقانق، ثم يتم تزيينه بالفجل الحار.

نشأت صاحبة مدونة "Polish Your Kitchen"، آنا هيرنينغ، في بولندا. Credit: Anna Hurning of Polish Your Kitchen

ويُعد طبق "زوريك" بمثابة كنز وطني في هذه الدولة التي تقع وسط أوروبا. وقالت صاحبة مدونة "Polish Your Kitchen"، آنا هيرنينغ: "إنه حامض، ولاذع، ومليء باللحم".

ووُلدت هيرنينغ ونشأت في بولندا، وهي تصنع طبق "زوريك" في كل عيد فصح كجزء من المقبلات.

سنغافورة: طبق "مُرتاباك" باللحم

طبق "مرتاباك" باللحم من سنغافورة. Credit: Restaurant Kin

ونشأ رئيس الطهاة في مطعم "Restaurant Kin"، داميان دي سيلفا، في سنغافورة، ومن الوجبات المفضلة له في طفولته هي الـ"مرتاباك"، إذ كان جده يحضر هذه الوجبة في عيد الفصح ليقدمها بعد القداس.

نشأ رئيس الطهاة في مطعم "Restaurant Kin"، داميان دي سيلفا، في سنغافورة. وتشتمل قائمة طعامه في المطعم على أطباق صينية، وهندية، وغيرها. Credit: Restaurant Kin

وتتكون هذه الوجبة من فطيرة رقيقة من البيض تُدعى "كريب"، وهي تلتف حول اللحم البقري المفروم.

ويُنقع اللحم البقري في مسحوق الكاري، ثم يُطهى بمعجون البصل والثوم، والتوابل، ويُقدم الطبق مع الليمون الطازج، وصلصة الفلفل الحار، والـ"رايتا".

وحاول دي سيلفا العثور على أصل الطبق، لكن، مثل العديد من الأطباق السنغافورية، لا أحد يعرف من أين بدأ.

نيجيريا: أرز "جولوف"

أرز "جولوف" من نيجيريا. Credit: Courtesy Chef Lolas Kitchen

ووُلدت وترعرعت صاحبة مدونة "Chef Lola's Kitchen"، لولا أوسينكولو، في نيجيريا.

وبعد قضاء الوقت في الكنيسة صباح الأحد احتفالاً بعيد الفصح، تتجه عائلة أوسينكولو إلى المنزل لتبدأ في الطهي.

نشأت صاحبة مدونة "Chef Lola's Kitchen"، لولا أوسينكولو، في نيجيريا. Credit: Courtesy Chef Lolas Kitchen

ويُعد نجم الحدث أرز الـ"جولوف"، وقالت أوسينكولو إنه "حار ولذيذ".

ويتضمن الطبق على الأرز بالحبة الطويلة، ومسحوق الكاري على الطريقة النيجيرية.

وهناك العديد من الطرق لطهي هذا الطبق الذي يتضمن اللحم، والبهارات، والفلفل، والبصل، والخضار.

وتأتي وصفة أوسينكولو من والدتها، ولكنها أضافت خطوة سرية خاصة بها، وهي شوي الفلفل الحلو، والطماطم، والبصل، والثوم.

وأشارت أوسينكولو إلى أنها تطهو هذا الطبق على النار المكشوفة، إذ يضيف ذلك نكهة مدخنة، ويجعله أكثر لذة.