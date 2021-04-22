من الإمارات إلى مصر.. قائمة بالدول التي ترحب بعودة السياح إليها

تسببت بها جائحة كورونا.. هذه أهم الابتكارات في قطاع السفر لعام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصيب أكثر من 142 مليون شخص بفيروس كورونا من حول العالم، حيث كانت عمليات التطعيم أكثر سلاسة في بعض البلدان مقارنة بغيرها. ولكن، لم يصل الوباء إلى خط النهاية حتى الآن، رغم أن كثيرين يتوقون لوضع خطط للسفر أو لم شمل أحبائهم.

وفي النهاية، يعود الخيار لك وحدك لتقرر ما إذا كان السفر خارج البلاد فكرة جيدة.

وتبقى المخاطر الصحية واضحة أمام عينيك، خاصة مع ظهور متغيرات فيروس كورونا المستجد، ما قد يدفع الدول إلى تغيير قوانينها في أي وقت، وإلزام مواطنيها بحجر صحي صارم.

وتوفر كلاً من وزارة الخارجية الأمريكية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقييمات بشأن مخاطر فيروس كورونا بحسب البلد.

وفيما يلي، قائمة بالبلدان التي لا يزال بإمكان معظم حاملي جوازات السفر الدولية زيارتها لقضاء عطلاتهم:

ألبانيا

وتقع ألبانيا على البحر الأدرياتيكي، وهي لا تزال مفتوحة أمام الزوار. ورغم عدم وجود متطلبات اختبار "كوفيد-19" أو الحجر الصحي عند الدخول، يجب أن يتوقع الزوار إجراء فحص صحي.

أرمينيا

وخاضت أرمينيا حرباً قصيرة العام الماضي مع جارتها أذربيجان، لكن معاهدة سلام وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وإذا أراد الزوار الدخول، يجب أن يحصلوا على نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد-19" في غضون 72 ساعة من الوصول، أو إجراء اختبار عند الوصول مقابل حوالي 40 دولاراً، ثم العزل الذاتي حتى الحصول على النتيجة.

Credit: Eddy Raphael via BREEF

جزر الباهاما

يجب أن يكون لدى الزوار الذين يبلغون من العمر 11 عاماً وما فوق نتيجة اختبار سلبية لـ"كوفيد-19" قبل وصولهم بمدة لا تزيد عن 5 أيام.

وبمجرد الحصول على النتيجة السلبية، يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة سفر الباهاما الصحية، حيث يجب عليهم الاشتراك في التأمين الصحي لـ"كوفيد-19".

ومن المهم أيضاً إجراء اختبار في اليوم الخامس من إقامتهم في حال عدم المغادرة.

الإمارات العربية المتحدة

يجب أن يكون لدى جميع الزوار الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً تأميناً طبياً، مع إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا خلال الـ96 ساعة الماضية بواسطة هيئة معترف بها على المستوى الوطني.

ومن المهم أيضاً إظهار شهادة الاختبار عند تسجيل الوصول، واستكمال نموذج البيان الصحي قبل السفر، بالإضافة إلى التسجيل في تطبيق "COVID-19 DXB".

ويختلف البروتوكول وفقاً للمكان الذي سافرت منه، كما يتعين على الركاب من بعض البلاد إجراء اختبار إضافي عند الوصول. وفي وقت كتابة هذا التقرير، تم رفض دخول أي شخص كان في جنوب أفريقيا أو نيجيريا في آخر 14 يوماً.

باربادوس

ستبدأ البروتوكولات الجديدة في 8 مايو/ أيار. وحتى ذلك الحين، يجب على جميع المسافرين إكمال نموذج السفر عبر الإنترنت وإرساله قبل 24 ساعة من المغادرة.

ويجب على الزوار تقديم نتيجة سلبية صالحة لاختبار "كوفيد-19"، خلال 72 ساعة من الوصول. ومن المهم أيضاً أن يقوم جميع المسافرين باختبار سريع عند وصولهم.

وبالتالي، يجب أيضاً الالتزام بحجر صحي في فندق أو منتجع معتمد حتى تحصل على اختبار ثانٍ ونتيجة فحص سلبية. ويذكر أن مدة الحجر الصحي لا تقل عن 5 ليالٍ، لذلك سيضع الزوار سوار تتبع إلكتروني.

المغرب

وتُعد هذه الوجهة مفتوحة لمسافرين محددين فقط، أي يجب أن يكون لديك حجز مع فندق أو وكالة سفر مغربية أو حتى أن تتم دعوتك من قبل شركة مغربية.

وسيطلب منك إظهار نتيجة سلبية مطبوعة لفحص فيروس كورونا المستجد، بحيث لا تزيد مدتها عن 72 ساعة.

ولا توجد إجراءات حجر صحي إلزامية، ولكن حظر التجول المحلي موجود. ويذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية من أستراليا، والبرازيل، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا حتى إشعار آخر.

Credit: Sandra MacGregor

بيليز

يمكنك إحضار بطاقة لقاح رسمية توضح أنك تلقيت التطعيم قبل أسبوعين على الأقل من وصولك. وبخلاف ذلك، يجب أن تحصل على نتيجة سلبية لاختبار كورونا خلال 96 ساعة من الوصول أو اختبار سريع في غضون 48 ساعة من الوصول.

ويمكنك أيضاً إجراء الاختبار عند الوصول مقابل 50 دولاراً.

تركيا

تتطلب تركيا أن يكون لدى جميع الركاب نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجد لا تزيد مدتها عن 72 ساعة.

ويجب على المسافرين الدوليين ملء نموذج للدخول والاستعداد لإجراء فحص لأعراض فيروس كورونا.

وتم تعليق الرحلات الجوية إلى تركيا من البرازيل، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وجنوب أفريقيا. ويواجه المسافرون الذين زاروا هذه البلدان في الأيام العشرة الماضية الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين في أماكن الإقامة التي عينتها الحكومة.

Credit: Courtesy Plinio Dondon

البرازيل

وتُعد البرازيل واحدة من أكثر البلدان تضرراً بسبب الوباء، حيث تحمل ثاني أعلى عدد من القتلى في العالم، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

وينتشر المتغير البرازيلي لـ"كوفيد-19" بسرعة في جميع أنحاء العالم، ويُعتقد أنه أكثر عدوى.

وحظرت أكبر دولة في أمريكا الجنوبية الدخول عن طريق البر والبحر، سوى استثناءات قليلة، وفرضت إجراءات أكثر صرامة على الزوار عن طريق الجو.

ويجب ملء إقرار صحي وتقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا خلال 72 ساعة من الصعود على متن الطائرة.

وحظرت البرازيل الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة منذ الإعلان عن متغير كورونا بنسخته الإنجليزية. ويُذكر أنه لا يسمح لأي شخص تواجد في المملكة المتحدة خلال الـ14 يوماً الماضية بالسفر، سوى المقيمين وأفراد الأسرة من المواطنين البرازيليين وبعض الرحلات المتعلقة بالعمل.

تونس

وتُعد تونس موطناً لشواطئ البحر الأبيض المتوسط ​​المشمسة والآثار الرومانية القديمة، وهي مفتوحة للمسافرين، ولكن قد يتم تعليق بعض الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة المتحدة، على سبيل المثال.

وستحتاج إلى إكمال استبيان عبر الإنترنت قبل وصولك. بالإضافة إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا في مدة لا تزيد عن 72 ساعة من السفر.

ويجب عليك أيضاً تطبيق الحجر الصحي لمدة 5 أيام، ثم إجراء اختبار ثانٍ.

كوستاريكا

ويجب على الزوار تعبئة التصريح الصحي، ولكن لا يُطلب منهم إجراء اختبار "كوفيد-19" أو الحجر الصحي. ومن المهم أن يكون لديك دليل على التأمين الطبي للسفر، والذي يمكنك الحصول عليه في كوستاريكا.

كرواتيا

افتتحت كرواتيا أبوابها مجدداً للمسافرين بغرض الترفيه، لكن متطلبات الوصول إليها أصبحت أكثر صرامة مما كانت عليه في السابق، وتختلف وفقاً لبلد الزوار.

ويجب أن يكون لدى الزوار نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا في غضون 48 ساعة من الوصول. ولكن، يمكنهم أيضاً إجراء اختبار "كوفيد-19" فور وصولهم وعزل أنفسهم حتى يحصلوا على نتيجة سلبية.

ومن المهم أيضاً أن يكون لدى الزوار دليل على سكن مدفوع مقدماً وبالكامل.

مصر

يحتاج المسافرون إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا، بحيث لا تزيد مدتها عن 72 ساعة قبل مغادرة الرحلة.

ولكن، يُسمح للمسافرين من اليابان، والصين، وتايلاند، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وكندا، ولندن هيثرو، وباريس، وفرانكفورت بتمديد تلك الفترة الزمنية حتى 96 ساعة، بسبب فترات السفر الطويلة.

ومن المهم جداً تقديم نسخ ورقية، وليست رقمية كونها ليست مقبولة. وقد يُطلب منك إظهار دليل على التأمين الصحي.

ويمكنك السفر إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر دون إجراء فحص كورونا، ولكن يجب أن يتم اختبارك عند الوصول وتطبيق الحجر الصحي حتى تحصل على نتيجة سلبية.