قاربت حفلات الموسيقى الصيفية على الوصول.. هل ستكون آمنة بظل كورونا؟

تمتع بحرية الهواء الطلق من راحة سيارتك.. هكذا تكيف الكوريون الجنوبيون مع قيود السفر الناجمة عن وباء فيروس كورونا

صمت يعم المكان.. احتفالات الكرنفال هذا العام مختلفة بسبب فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع حصول المزيد من الأشخاص على لقاحات "كوفيد-19"، قد تتساءل عما إذا كان سماع الموسيقى الحية بشكل شخصي مرة أخرى أمر آمن.

ويزداد خطر انتقال العدوى عندما يكون الأشخاص بالقرب من الحشود، أو في المساحات الداخلية، وعندما تكون تلك الأماكن ذات تهوية سيئة، بحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض "CDC".

ويجب على الأشخاص المُطعمين وغير المطعمين تجنب التجمعات المتوسطة أو الكبيرة، ولكن، إليك ما يجب أن تعرفه إذا قررت حضور حفلة موسيقية.

قبل الذهاب إلى الحفلة

فرقة موسيقي تُدعى "Tank and The Bangas" وهي تؤدي أمام جمهور ملتزم بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات في نيو أورلينز في 21 مارس/آذار. Credit: Erika Goldring/Getty Images

اتصل بالمكان، أو تحقق من موقعه عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان يطبق إرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض للأحداث والتجمعات، أو الاحتياطات المماثلة التي تنص عليها الحكومة المحلية.

وتشمل ممارسات السلامة المهمة التي يجب الاستفسار عنها على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات بشكل مستمر، والتعقيم بين مختلف الأحداث، وتوفر المناطق التي يمكن الوصول إليها لغسل اليدين، أو تعقيمهما.

وتعتمد المخاطر على موقع المكان أيضاً، فسيكون أي شيء يُقام في الهواء الطلق أكثر أماناً من الأحداث الداخلية، بحسب ما ذكرته المحللة الطبية في CNN، الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ، وأستاذة زائرة للسياسة الصحية والإدارة في كلية معهد "ميلكن" للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن.

وبالنسبة للحفلات الموسيقية الداخلية، يجب عليك أن تسأل عن "مدى جودة التهوية في هذه الأماكن"، بحسب ما قالته طبيبة الأسرة في منظمة الصحة التعاونية في كولومبيا، ساوث كارولينا، ورئيسة الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، الدكتورة أدا ستيوارت.

وتشمل مؤشرات وجود التهوية الجيدة بالغرف القدرة على تشغيل المراوح، وفتح النوافذ، أو الأبواب.

وتساعد الأسقف العالية على تحقيق ذلك، إضافةً إلى منظفات الهواء المحمولة التي تحتوي على مرشحات جسيمات الهواء عالية الكفاءة، والتي يُشار إليها أيضاً بـ"HEPA".

وإذا لم يتمكن الموظفون المعنيون على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بجوانب التهوية هذه، "افترض أنها ليست جيدة التهوية على الأرجح، ثم تأكد من وجود إجراءات تخفيف أخرى"، وفقاً لما قالته وين.

إذا كنت تسافر لمسافات طويلة

لا تزال مراكز السيطرة على الأمراض تنصح الأشخاص غير المحصنين ضد فيروس كورونا بالبقاء في المنزل، ويجب على أولئك الذين يقررون السفر القيام بما يلي، وفقاً للوكالة:

اخضع لفحص فيروس كورونا قبل ذلك بيوم إلى ثلاثة أيام

إذا كنت تسافر باستخدام وسائل النقل العامة، فارتد كمامة في جميع الأوقات، وإذا كنت تقود سيارة، فارتد كمامة عند أخذ استراحات لاستخدام دورة المياه، وأثناء التوقف للحصول على الطعام، أو تعبئة الوقود

ابق على بعد 6 أقدام على الأقل من الآخرين

اغسل يديك، أو استخدم معقم اليدين قبل وبعد التوقف

اخضع للفحص مرة أخرى بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من رحلتك. وبغض النظر عن نتيجتك، اخضع للحجر الذاتي لسبعة أيام، وراقب نفسك ذاتياً لملاحظة أعراض "كوفيد-19"

اتبع جميع التوصيات أو الإرشادات المحلية.

ماذا يجب التخطيط له وتوقعه

تعرف على عملية تسجيل الوصول للحفل الموسيقي، والتي قد تتضمن طرقاً إلكترونية، وفحوصات درجة الحرارة.

وقد ترغب في التخطيط للوصول إلى الحفلة مبكراً لتجنب الأماكن المزدحمة.

واقترحت مراكز السيطرة على الأمراض إحضار كمامة لارتدائها في جميع الأوقات، ومعقم لليدين، ومناديل معقمة.

وقد تحتاج إلى إحضار الماء، أو شرائه في المكان.

واحضر طعامك الخاص، أو اطلب الطعام حتى تتمكن من تناوله قبل أو بعد الحفلة الموسيقية إذا لزم الأمر، وقم بذلك عندما تكون في الهواء الطلق، وبعيداً عن الآخرين.

في الحفلات الموسيقية قبل الجائحة، تضمن الحدث على الصراخ والغناء معظم الوقت، بحسب ما ذكرته المديرة التنفيذية المشاركة لسياسة الصحة والممارسة في جمعية الصحة العامة الأمريكية، ريجينا ديفيس موس.

ومع ارتفاع الصوت، سيكون هناك "زيادة في إنتاج" الرذاذ التنفسي، والهباء الجوي، والذي يمكن أن يحمل الفيروس في حال أتى من شخص مصاب، بحسب ما قالته الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة في كلية ييل للصحة العامة، كريستال بوليت، وهي أيضاً أستاذة مساعدة في الهندسة الكيميائية والبيئية في كلية ييل للهندسة والعلوم التطبيقية.

ومن المحتمل أن تتوقع حفلات الموسيقى الكلاسيكية الصمت بين الجمهور، ولكن، قد لا ينطبق الأمر ذاته على حفلات موسيقى البوب ​​أو الروك.

ولذلك، قالت بوليت إن "مستوى الكلام الطبيعي، إلى جانب الكمامات، والتباعد الجسدي" على بعد 6 أقدام على الأقل من الآخرين يدعم نهجاً متعدد المستويات للسيطرة على الأمراض المعدية لتقليل مخاطر انتقال العدوى.

وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض بتجنب استخدام الحمامات في أوقات الازدحام الشديد، مثل الاستراحات، أو بعد الحدث.