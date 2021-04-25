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فندق عائم بشكل "حلوى دونات" ضخمة في قطر..كيف سيتحول إلى فندق دوار يطفو على مياه الخليج في المستقبل؟

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت الفنادق العائمة تظهر في جميع أنحاء العالم خلال الأعوام الأخيرة، وتقود وجهات مثل دبي وقطر الطريق مع هياكلها المبتكرة والغريبة بشكل متزايد.

ولكن، قد يتفوق هذا المفهوم الجديد من فريق التصميم التركي "Hayri Atak Architectural Design Studio"، أو "HAADS"، على التصاميم الأخرى عندما يأتي الأمر للوعي البيئي.

ولا يُوَلِّد هذا الفندق الفاخر، الذي يحتوي على 152 غرفة، الكهرباء الخاصة به فحسب، إذ يجمع ويعيد استخدام مياه الأمطار، ومخلفات الطعام أيضاً.

في قطر.. قد يتحول مفهوم لفندق عائم ودوّار يصنع الكهرباء الخاص به إلى حقيقة
صورة تخيلية لمفهوم الفندق الجديد من فريق التصميم التركي "Hayri Atak Architectural Design Studio".Credit: Hayri Atak Architectural Design Studio

وعمل الفريق مع العديد من الخبراء، بما في ذلك مهندسي بناء السفن، والمهندسين المعماريين من أجل تصميم المشروع الذي بدأ العمل عليه منذ مارس/آذار في عام 2020.

فندق دوّار

في قطر.. قد يتحول مفهوم لفندق عائم ودوّار يصنع الكهرباء الخاص به إلى حقيقة
يحتضن الفندق 152 غرفة.Credit: Hayri Atak Architectural Design Studio

وإذا بُني، سيعمل الهيكل العائم بطريقة مشابهة لمولد "دينامو"، وسيستخدم تيار الماء، مع توربينات الرياح، وقوة المد والجزر أثناء دورانه، ما يؤدي لتحويل الطاقة إلى كهرباء.

وسيتم التحكم في حركة الفندق عن طريق تحديد المواقع الديناميكية، وهو نظام يتم التحكم فيه بواسطة الحاسوب، ويُستخدم للحفاظ على موقع واتجاه السفن، إلى جانب المراوح، والدوافع أيضاً.

في قطر.. قد يتحول مفهوم فندق عائم ودوّار يصنع الكهرباء الخاص به إلى حقيقة
يمكن للفندق توليد الكهرباء الخاص به. Credit: Hayri Atak Architectural Design Studio

ومن غير المرجح أن يشعر الضيوف بالدوار، إذ يستغرق الفندق 24 ساعة لإكمال دورة كاملة بـ360 درجة.

وفي حال اكتمال الفندق، سيكون مقره بالبداية في قطر، ومع ذلك، يمكن للمشروع أن يتواجد بأي مكان بفضل ميزته القابلة للنقل، وفقاً للمصممين.

مفهوم صديق للبيئة

في قطر.. قد يتحول مفهوم فندق عائم ودوّار يصنع الكهرباء الخاص به إلى حقيقة
إذا تم بناء الفندق، سيكون مقره في قطر. ولكن، يمكنه أن يتواجد في مناطق أخرى أيضاً. Credit: Hayri Atak Architectural Design Studio

ويحتل الهيكل مساحة تتجاوز 35 ألف متر مربع، ويمكن الوصول إليه عبر رصيف بحري عائم متصل بالبر الرئيسي، أو طائرة هليكوبتر، أو قارب.

ويمكن للضيوف توقع المستوى ذاته من الفخامة المرتبطة بالفنادق العائمة من فئة خمسة نجوم.

في قطر.. قد يتحول مفهوم فندق عائم ودوّار يصنع الكهرباء الخاص به إلى حقيقة
يمكن الوصول لهذا الهيكل عبر رصيف بحري عائم متصل بالبر الرئيسي، أو طائرة هليكوبتر، أو قارب. Credit: Hayri Atak Architectural Design Studio

وتشتمل المرافق على مسابح داخلية، وخارجية، ومنتجع صحي، وصالة ألعاب رياضية، وملعب غولف صغير.

وصُمم سقف الفندق المذهل ليحاكي شكل دوامة من أجل جمع مياه الأمطار التي سيُعاد استخدامها لأهداف مختلفة، بما في ذلك الري.

مستدام بالكامل

في قطر.. قد يتحول مفهوم فندق عائم ودوّار يصنع الكهرباء الخاص به إلى حقيقة
صورة تخيلية لردهة الفندق. Credit: Hayri Atak Architectural Design Studio

ولا يزال المشروع في المراحل المبكرة نسبياً من عملية التصميم، ولا يوجد سعر تقديري له حتى الآن، ومع ذلك، إلا أن الفريق حدد موعداً لإكماله، أي عام 2025.

ورغم التأخيرات التي حدثت بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والأبحاث التكنولوجية المطلوبة للمضي قدماً، إلا أن المصممين أكدوا تلقيهم اهتماماً كبيراً من المستثمرين.

في قطر.. قد يتحول مفهوم فندق عائم ودوّار يصنع الكهرباء الخاص به إلى حقيقة
تشتمل المرافق على مسابح داخلية، وخارجية، ومنتجع صحي، والمزيد. Credit: Hayri Atak Architectural Design Studio
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ومن العوامل التي يعمل عليها الفريق هي الجانب اللوجستي الذي قد يكون ضرورياً بوجه احتمال الاضطرار لنقل الفندق إلى اليابسة في حال مواجهة "أعطال فنية" متعلقة بالطاقة، أو الاتصال أثناء وجوده على الماء.

وفي الوقت ذاته، تقوم شركة بناء السفن الإماراتية "Seagate Shipyard" حالياً ببناء منتجع قصر البحر العائم، أو "Sea Palace Floating Resort"، في دبي، والذي تبلغ كلفته 164 مليون دولار.

وفي السويد، فتح "Arctic Bath"، وهو فندق ومنتجع عائم من تصميم المهندسين المعماريين بيرتيل هارستروم، ويوهان كوبي، أبوابه في أوائل عام 2020.

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