مشهد "خيالي" في السعودية..فيضان من حبات البرد يتدفق عبر الصحراء

في مشهد خيالي..فيضان من حبات البرد يتدفق عبر الصحراء السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمشهدٍ خيالي، يوثق مقطع فيديو ظاهرة نادرة لجريان سيل من حبات البرد تشق طريقها عبر صحراء المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في منطقة حائل.

وكانت قد شهدت عدة محافظات في السعودية هطول أمطار غزيرة صاحبتها زخات البرد الأسبوع الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

​​​​ووثق خبير الطقس السعودي شبيب الحربش ​هذه الظاهرة النادرة أثناء تواجده في بلدة الرقب بجنوب غرب حائل.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، يوضح الحربش أنه يهوى استطلاع الأحوال الجوية، واصفاً نفسه بمتتبع السحب والعواصف الرعدية.

مشهد جميل لراس السيل كله برد تصويري وتعليقي الجمعة ٤ رمضان ١٤٤٢ الموافق ١٦ ابريل ٢٠٢١ الرقب جنوب غرب منطقة حائل https://t.co/PVj4v2kI8D

ويصف الحربش مشهد جريان سيل من البرد عبر رمال الصحراء، الذي وثقه في مقطع فيديو بتاريخ 16 أبريل/ نيسان الجاري، بـ"المشهد الخيالي".

ويظهر مقطع الفيديو، الذي شاركه الحربش عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تدفق سيل البرد ليغطي بالكامل رمال الصحراء في بلدة الرقب بجنوب غرب حائل.

ويشير الحربش إلى ردود الفعل الكبيرة وسرعة انشار مقطع الفيديو الذي تناقلته عدة مواقع إخبارية عالمية.

وقد سبق للحربش توثيق مشاهد للثلوج كثيفة في منطقة تبوك بالإضافة إلى عدة مواقع في المملكة العربية السعودية.