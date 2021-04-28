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تشبيه مشروعات البحر الأحمر بالمالديف.. تداول رد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان

سياحة
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تشبيه مشروعات البحر الأحمر بالمالديف.. تداول رد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان
Credit: The Red Sea Development Company

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ورده على ربط وتشبيه مشروعات البحر الأحمر بجزر المالديف.

وقال ولي العهد السعودي في المقابلة التي أجراها، الثلاثاء ردا على سؤال "هل نتحدث عن ’مالديف‘ جديدة في السعودية؟"، قائلا: "لا اعتقد أن هناك سائح يروح لـ(نسخة) المفروض نحن نقدم شيء جديد، فكان جزء من العمل على المشاريع التي تقع في البحر الأحمر أنه ما هي (الخريطة الجينية) حقنا الذي يحتاج أن نقدمه".

وتابع ولي العهد السعودي قائلا: "لازم نقدم (مظهر) جديد خدمة جديدة مختلفة لكي يندفع السائح أن يطلع على هذه الثقافة المختلفة عننا في البحر الأحمر.."

ولفت الأمير محمد بن سلمان بالقول: "قسمت المشاريع ما بين مشاريع (أصلية) قائمة على طراز معماري حجازي أو طراز معماري من تبوك أو من جيزان أو عسير وبعض المشاريع قدمت على طراز مبتكر يترجم شكل البحر الأحمر مثل ما أعلن في مشروع البحر الأحمر الذي أعلن عنه في ذلك الوقت".

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