دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحول جبل العثمور في المدينة المنورة، وجبل الرأس الأبيض، والمناطق المحيطة بهما في المملكة العربية السعودية إلى مشهد من كوكب آخر بعد هطول البَرَد.
وتمكن هاوي التصوير، بداح البداح، من توثيق مشاهد ساحرة للطبقة البيضاء التي غطت مساحات واسعة بعد هطول "كميات البَرد الكثيفة والمتراكمة"، بحسب ما ذكره المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
وشكل البَرَد لوحة أخاذة رسمتها الطبيعة.
وتعرض صوره مشاهد لجبل العثمور في المدينة المنورة، إلى جانب جبل الرأس الأبيض، وهو عبارة عن فوهة بركانية عميقة تتميز بلونها الذي يغلب عليه البياض وسط الجبال السوداء، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" عبر الإنترنت.
وتوجه البداح مع مجموعة من المهتمين بأحوال الطقس لمتابعته سحابة بعد رصدها في السماء.
وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، قال المصور: "رصدت السحابة، وبدأت أتابعها حتى وصلت إلى نهايتها".
ووثق المصور هذه المشاهد مساء السبت في17 أبريل/نيسان، وصباح الأحد الذي تبعه أيضاً.
وأضاف البداح: "بعد أن بدأ البرد يذوب، ظهرت تشكلات عجيبة".
وخلال الصور، تظهر مساحات واسعة وهي مغطاة باللون الأبيض، وتتخللها عروق سوداء متشعبة تزحف على الأرض.
وكانت تشكيلات "العروق السوداء"، بحسب تعبير المصور، منظراً لم يشاهده المصور في حياته قط، سواءً في الواقع، أو في الصور، أو المواقع عبر الإنترنت.
وأكد المصور قائلاً: "هذه اللحظة هي التي كنت أنتظرها منذ أعوام".
وأشار البداح إلى أن المشهد الذي رآه أمامه ذكره بأوروبا، فقال: "حين شاهدت البرد بهذه الكميات، تبادر إلى ذهني ثلوج قمم جبال الألب في أوروبا".
وإلى جانب المرتفعات البيضاء، وثق المصور أيضاً مشاهد بديعة للإبل وهي تتجول فوق طبقة البَرَد الجديدة.