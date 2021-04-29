أشبه بالطيران..لندن تستعد لافتتاح أول حمام سباحة شفاف معلق في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بالنسبة للبعض، تُعد تجربة السباحة داخل حوض شفاف معلق على ارتفاع 35 متراً فوق شوارع لندن أشبه بالكابوس، أما بالنسبة للآخرين، فهي بمثابة رمز للمرتبة الاجتماعية الأعلى.

وعلى ارتفاع 10 طوابق، يمتد حمام السباحة الشفاف والمعلق بطول 25 متراً بين ناطحتي سحاب سكنيتين في حي "Nine Elms" في جنوب غرب لندن، وسيكون حصرياً للمقيمين المحظوظين في المجمع السكني.

Credit: JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

ويُعد حمام السباحة الجديد أكبر هيكل مسبح أكريليك قائماً بذاته في العالم. ومن المقرر أن يكون أبرز معالم تطوير المشروع التابع لشركة تطوير العقارات "EcoWorld Ballymore"، والذي سيشمل أيضاً الحانات، والمطاعم، والمحلات التجارية.

ويقع حمام السباحة بالقرب من السفارة الأمريكية وبالقرب من الضفة الجنوبية لنهر التايمز، وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بمناظر أفق لندن، بما في ذلك عين لندن.

Credit: EcoWorld Ballymore

وصُنع حمام السباحة في ولاية كولورادو الأمريكية، ليقطع مسافة قدرها 5،000 ميل إلى مقره الجديد في لندن.

ويبلغ عمق حمام السباحة 10 أقدام، ويقال إن المياه وحدها تزن حوالي 375 طناً.

سيتم افتتاح حمام سباحة جديد خاص للغاية الشهر المقبل في لندن. Credit: JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

وخضع حمام السباحة، لاختبارات قوة مكثفة في مصنع "Reynolds"، المختص بتصميم أحواض الأسماك، قبل القيام برحلته إلى المملكة المتحدة عن طريق البر والبحر، ثم تم رفعه إلى مكانه بواسطة رافعة متحركة تزن 750 طناً.

Credit: EcoWorld Ballymore

ويمتد حوض السباحة الأكريليكي الذي يبلغ وزنه 50 طناً على مسافة 14 متراً بين المباني، مع وجود أنظمة فلترة في الطرفين، وخمسة أوضاع للإضاءة لإضافة لمسة ساحرة.

ويقول بريان إكرسلي، مدير شركة الهندسة "Eckersley O'Callaghan" التي ساهمت في تصميم هيكل حوض السباحة: "بمجرد أن تسبح فيه، ستتمكن من النظر إلى الأسفل مباشرة، وستشعر وكأنك تطير".

Credit: JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

وسيكون الافتتاح الرسمي بتاريخ 19 مايو/ أيار المقبل، مع ذلك يمكن رؤية عارضات يسبحن داخله من أجل لقطات ترويجية، إحداهن ترتدي فستاناً أحمر.

وسيستضيف حفل الافتتاح مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية رومان كيمب، كما من المقرر أن يقدم فريق السباحة "Aquabatix" عرضاً لأول مرة في حوض سباحة شفاف يطفو على ارتفاع 35 متراً فوق لندن.

Credit: EcoWorld Ballymore

ويعد حي "Nine Elms" حي فائق الأناقة، ويضم 40 مشروعاً جديداً قيد الإنشاء حالياً، بالإضافة إلى محطتي مترو أنفاق جديدتين.