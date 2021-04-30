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تداول صورة لمكة نشرها رائد فضاء ياباني الخميس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإمارة مكة والحرم المكي من الفضاء نشرها رائد فضاء ياباني الخميس.

رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سوييشي، نشر الصورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "Holly Mecca SaudiArabia".

ونشر رائد الفضاء الياباني سلسلة صور، منها للعاصمة اليونانية أثينا بتعليق قال فيه: "#Acropolis #Athens, #Greece #Worldheritage".

وفي صورة أخرى نشر سوييشي صورة لجزيرة على "شكل قطة" بتعليق قال فيه: "جزيرة على شكل قطة المفضلة لدي"، قرب إيطاليا.

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