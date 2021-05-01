عمان، الأردن (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة اﻷردنية وهيئة تنشيط السياحة في البلاد السبت، عن وصول أول طائرة مجموعات سياحية من فئة الطيران العارض أو المؤجر "تشارتر"، منذ بداية جائحة كورونا العام الماضي، حطّت في مطار الملك الحسين الدولي في محافظة العقبة جنوبا، قدمت من العاصمة البلغارية صوفيا.

وبحسب بيان رسمي صدر عنهما، فإن الطائرة وصلت السبت إلى العقبة وعلى متنها 180 سائحا، تتبع ﻷكبر الشركات السياحية في بلغاريا Dream Holidays، وبالتعاون مع شركة خبراء الأردن، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة .

وقال نايف الفايز، وزير السياحة والآثار الأردني، إن هذه الخطوة من شأنها بدء عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران الى مدينة العقبة مباشرة، بعد الفترة الطويلة لتعليق حركة الطيران، عملا بقيود منع تفشي فيروس كورونا .

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة وتلقت CNN بالعربية نسخة منها، أضاف الفايز بالقول "إن استقبال الطائرة السياحية في العقبة، وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والاثرية في المملكة ، “سيدعم” السياحة ويحرك عجلة الحركة السياحية ويدعمها نحو الأمام.

من جهتهن عبدالرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة وفقا للبيان، بأن نجاح هذه الخطوة جاء بجهود مشتركة وبروح الفريق الواحد، بين وزارة السياحة والهيئة وسلطة العقبة، والشركات السياحية المعنية بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

وأوضح عربيات بالقول، إن الهيئة اتبعت سياسية الدعم باستقطاب الطيران العارض، بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف، في مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وكشف عربيات عن سعي الهيئة جاهدة ، إلى استقطاب طائرات من دول أخرى، مبينا أن لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة منخفضة التكاليف، على أن تكون وجهه طيران مباشرة الى مدينة العقبة .

وتأتي هذه الرحلة في إطار سعي المملكة لاستعادة نشاطها السياحي تدريجيا، بعد تسجيل خسائر فادحة وفقدان نحو ٢٣ ألف عامل في القطاع السياحي لوظائفهم ،بحسب ما أعلن المجلس الاقتصادي الاجتماعي اﻷردني قبل أيام.

وقال ،أنس العدوان رئيس قسم اﻹعلام في هيئة تنشيط السياحة إن هذه الرحلة جاءت بعد “إزالة أغلب العوائق أمام النشاط السياحي"، مؤكدا في تصريح خاص لموقع CNN بالعربية السبت، أن جدولة مزيد من الرحلات “مرهون بتطورات الوضع الوبائي المحلي والعالمي”، مضيفا بالقول” لكن مستمرون في محاولات الجذب السياحي”.

وكشف العدوان عن تنظيم برنامج مكثف للمجموعة السياحية التي وصلت من صوفيا، يتركز في منطقة ما يعرف أردنيا بالمثلث الذهبي، الذي يشمل منطقة وادي رم والعقبة ومدينة البتراء اﻷثرية، مشيرا إلى أن البرنامج يمتد لمدة 6 أيام، وسيشمل أيضا رحلات إلى منطقة شمال الأردن لعدد من السياح ضمن هذه المجموعة.

وتجاوزت خسائر القطاع السياحي الأردني نحو 85% من عوائده مع نهاية نوفمبر / تشرين الثاني 2020 ،بينما كان قد حقق دخلا في 2019 يزيد عن 4 مليار دينار أردني، بحسب ورقة سياسات أصدرها المنتدى الاستراتيجي اﻷردني في آذار / مارس من العام الجاري.