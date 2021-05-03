ميونيخ ترد على خطط إقامة مهرجان جعة منافس في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد منظمو مهرجان الجعة السنوي الصاخب في مدينة ميونيخ الألمانية، الذي يُعرف باسم " أكتوبر فيست"، خطط إقامة حدث منافس في دبي، وسعوا إلى طمأنة الألمان بأن النسخة الأصلية من الحدث لن تنتقل إلى أي مكان.

وأكد منظمو مهرجان منفصل لـ CNN خططهم لتنظيم نسخة مماثلة من مهرجان الجعة الذي يُقام في ميونيخ خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، في منطقة دبي مارينا، ويستمر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021 حتى 2022، بالتزامن مع استضافة دبي لحدث إكسبو 2020 العالمي.

ويتم الترويج لمهرجان "أكتوبر فيست في دبي" من قبل تشارلز بلوم، الذي يساعد في تنظيم سوق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين، ومن المقرر أن يضم العشرات من خيام الجعة، وأكشاك الطعام، وأماكن الجذب السياحي، وركوب الخيل.

ومن المقرر أن يستضيف الموقع ما يصل إلى 120 ألف زائر ولن تكون هناك "قيود على الملابس البافارية التقليدية، أو الجعة، أو الموسيقى، أو بيع واستهلاك الأطعمة من أي نوع".

ترتدي مصممة ألمانية الزي البافاري التقليدي خلال مهرجان الجعة السنوي في ميونيخ Credit: Hannes Magerstaedt/Getty

ولكن التقارير عن تنظيم الحدث أثارت غضب العديد من الألمان، وانتقد بعضهم إمكانية إقامة المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد منظمو مهرجان الجعة السنوي في ميونيخ أنهم لم يشاركوا في أي خطط لنقل النسخة الأصلية من المهرجان، المعروف محلياً باسم "Wiesn"، وأصروا على أن المهرجان الأصلي سيظل في بافاريا وأن الحدث المنافس غير متصل بالحدث الأصلي.

وكتب المنظمون عبر موقعهم على الإنترنت: "في الآونة الأخيرة، نشرت وسائل الإعلام في البلدان التي تتحدث اللغة الألمانية تقارير بشكل مكثف عن خطط فردية خاصة لإقامة مهرجان أكتوبر فيست في دبي".

وأضاف المنظمون: "تشير عناوين الصحف المختلفة لغوياً إلى أن مهرجان أكتوبر فيست في ميونيخ سيتم نقله بالفعل إلى دبي، أو أنه ينتقل إلى هناك، أو سيقام في الصحراء هذا العام بسبب مواجهة إلغاء المحتمل".

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاقتصادية في مدينة ميونيخ، التي تنظم الحدث، في بيان أن "مهرجان أكتوبر فيست أصله في ميونيخ ويقام حصرياً في ميونيخ".

وأضاف المتحدث أن "الخطط التي أصبحت معروفة الآن لم يتم متابعتها من قبل منظمي الحدث في دبي سواء نيابة عن مدينة ميونيخ أو بموافقتها".

وتم الإبلاغ عن الخطط في الصحف الألمانية بما في ذلك صحيفة "بيلد"، التي كتبت أن رجال الأعمال الألمان كانوا وراء الخطط منذ العام الماضي.

وبموجب الخطط، سيتم إنشاء عشرات الخيام، والموسيقى الحية، ومصانع الجعة المتنقلة في دبي، بينما سيتم نقل المشاهير كضيوف رئيسيين، حسبما ذكرته صحيفة "بيلد".

وأُلغي مهرجان "أكتوبر فيست" العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وقد لا يزال حدث هذا العام مهدداً بالإلغاء، حيث تكافح الدول الأوروبية للسيطرة على موجة ثالثة من فيروس كورونا.

وحدد المنظمون تاريخ 18 سبتمبر/ أيلول المقبل موعداً لبدء المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوعين، إلا أن عمدة ميونيخ ديتر رايتر، قال إن "القرار بشأن إمكانية إقامة مهرجان "Wiesn" هذا العام أو إلغائه للمرة الثانية على التوالي لم يُتخذ بعد".