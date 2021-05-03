دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب بالسفر إلى الماضي في قلب عاصمة تجارة اللؤلؤ في الخليج، وخوض تجربة فريدة في مقهى قديم بطابع فريد سحر قلوب كبار الشخصيات؟ إذاً، البحرين هي الوجهة التي تبحث عنها.

وإليك دليل سريع لوجهات مشوقة يمكنك زيارتها، ونشاطات يمكنك القيام بها، ومأكولات يمكن تذوقها في البلاد.

ما هي الأماكن التي يمكن زيارتها في البحرين؟

مقهى حاجي

لا يمكنك زيارة البحرين دون التوجه إلى مقهى “حاجي” الذي يُعد من أقدم المقاهي الشعبية في البلاد

افتتح المقهى في الخمسينيات، وهو يستقبل إلى الآن زبائن أوفياء منذ 40 عاماً

فقد سحر المقهى، الذي يقع في سوق المنامة القديمة، قلوب كبار الشخصيات أيضاً

مطعم “ماسو”

يجب أن تخصص بعض الوقت لتذوق بعض أنواع النبيذ في هذا المطعم

إذ يحتضن أكبر مجموعة نبيذ في البحرين

ويمكنك اختيار ما ترغب بتذوقه بين 450 نوعاً من النبيذ تقريباً

ما هي المغامرات التي يمكن القيام بها في البحرين؟

مسار اللؤلؤ

كانت جزيرة المحرّق البحرينية عاصمة تجارة اللؤلؤ في الخليج

ويمكنك استكشاف تاريخها العريق عبر مسار اللؤلؤ

إذ يمتد المسار على طول 3 كيلومترات ونصف، ويمر بجميع أنحاء الجزيرة

ويتضمن المسار منازل لأشخاص من مجتمع تجارة اللؤلؤ قديماً، مثل الغواصين، وتجار اللؤلؤ

قلعة البحرين

أُدرجت هذه القلعة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 2005

وتُعتبر إحدى أهم الحصون السياسية والعسكرية في منطقة الخليج

وشهد موقع القلعة عدة حقبات زمنية، ومن أبرزها الحضارة الدلمونية، وحضارة تايلوس، والحضارة الإسلامية

إحدى الوجبات الشهية الواجب تذوقها في البحرين

الملغوم

تُعد هذه الشطيرة نسخة بحرينية لوجبة الشاورما الشهيرة

وتُشير كلمة “الملغوم” إلى شيء مُحمل ومعبأ بغزارة

ويتكون الملغوم من خبز الـ“باراتا” الذي يُلف حول شرائح اللحم، أو الدجاج، أو خليط من الإثنين معاً

وتُضاف إليه صلصة الطحينة وجبن الـ“شيدر“، والبطاطا المقلية، والخضار