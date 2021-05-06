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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هناك القليل من المشاعر التي تبعث على الحرية مثل السباحة في الهواء الطلق، وتحت السماء الزرقاء التي تمتد حتى الأفق. والآن، يمكنك تجربة ذلك في دبي على ارتفاع ألف قدم تقريباً فوق مستوى سطح البحر.

وفي مارس/آذار، اعتبرت هذه التجربة التي افتتحت مؤخراً على سطح منتجع شاطئ العنوان "Address Beach Resort"، بمثابة المسبح اللامتناهي الأكثر ارتفاعاً في العالم داخل مبنى، إذ يبلغ ارتفاعه 293.906 متر.

ويساوي ذلك حوالي تسعة أعشار ارتفاع برج "إيفل" في فرنسا.

تحتضن دولة الإمارات تجربة جديدة مشوقة Credit: Courtesy Address Hotel + Resorts

ويتميز المسبح بأبعاده المُبهرة، ويبلغ طوله 94.84 متر، بينما يبلغ عرضه 16.5 متر.

افتتح مؤخراً أعلى مسبح لا متناهي في العالم بدبي. Credit: Courtesy Address Hotel + Resorts

ويبلغ طوله ضعفي طول مسبح أولمبي تقريباً.

يُعتبر المسبح جزءاً من منتجع شاطئ العنوان "Address Beach Resort". Credit: Courtesy Address Hotel + Resorts

والمسبح مفتوح فقط لنزلاء الفندق الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً وما فوق، ولكن يمكنكم الاستمتاع بالمناظر دون الحاجة لارتداء زي سباحة عن طريق حجز طاولة في مطعم "Zeta Seventy Seven" المجاور، والموجود على السطح.

ويعود اسم المطعم لوقوعه في الطابق الـ77 من الفندق، مع المسبح.

المسبح مفتوح فقط لنزلاء الفندق، ولكن، يمكنك الاستمتاع بالمشهد في مطعم "Zeta Seventy Seven". Credit: Courtesy Address Hotel + Resorts

ورغم أن المسبح مثير للإعجاب، إلا أنه ليس الرقم القياسي الوحيد في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لدى المنتجع.

ولا تقتصر المشاهد الرائعة على تلك الموجودة في المستويات العليا.

يبلغ ارتفاع المسبح 293.906 متر. Credit: Courtesy Address Hotel + Resorts

ويقع منتجع "Address Beach Resort" و"Address Beach Residences" في برجين متصلين في قاعدتهما، كما أنهما متصلين بجسر معلق أيضاً من الطابق الـ63 إلى الـ77.

ويبلغ ارتفاع جسر، الذي يضم شققاً فاخرة، 294.36 متر، وهو يُعتبر أعلى جسر معلق مأهول في العالم.

يبلغ عمق المسبح 1.2 متر عند أعمق نقطة فيه. Credit: Courtesy Address Hotel + Resorts

وافتتح هذا العقار المواجه للشاطئ، والمعروف باسم "بوابة جميرا" (Jumeirah Gate)، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، وهو إضافة معمارية مذهلة أخرى إلى أفق جميرا الرائع بالفعل.

يبلغ ارتفاع الجسر المعلق، الذي يضم شققاً فاخرة، 294.36 متر. Credit: Courtesy Address Hotel + Resorts

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة العين القابضة، فيديريكو روتا: "التزاماً بعهدنا لتطوير مشاريع بارزة، نحن فخورون بتحطيم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس مع منتجع شاطئ العنوان. وبفضل البناء الحديث، ووسائل الراحة الرائدة، وضع هذا التطور معايير جديدة في أسلوب الحياة الفاخر، والضيافة".