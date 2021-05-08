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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم يكن عاماً سهلاً لمتابعة أخبار السفر بسبب إغلاق بعض الوجهات وفتح غيرها مع تقديم توجيهات متغيرة باستمرار. ومع ذلك، كان هناك الكثير لتراقبه CNN Travel.

وبعد أن بدأ العالم في الانفتاح، سنشارك ما نعرفه معك من خلال هذه الجولات الأسبوعية الجديدة.

وفيما يلي، تعرف إلى مناطق الجذب التي تفتح أبوابها أمام السياح والوجهات التي تخفف من قواعد الدخول إليها.

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تعيد بولنيزيا الفرنسية فتح حدودها أمام السياح القادمين من الولايات المتحدة في الأول من مايو/ أيار، ما سمح لبعض المسافرين مرة أخرى بالاستمتاع بقضاء عطلات شاطئية في تاهيتي وبورا بورا.

ويجب أن يتواجد المسافرون في الولايات المتحدة لمدة 30 يوماً على الأقل قبل المغادرة. وبإمكان المسافرين الذين تم تطعيمهم تجاوز الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

في نيويورك، تم بيع تذاكر برودواي يوم الخميس لعروضها التي تبدأ في 14 سبتمبر/ أيلول، ما أعطى أملاً جديداً لصناعة المسرح في المدينة، حيث يصل عدد العمال الذين لا يعملون حالياً إلى 100 ألف شخص.

وأعلن منتجع عالم والت ديزني، في فلوريدا، أنه سيتوقف تدريجياً عن فحص درجات الحرارة في الموقع لأعضاء فريق التمثيل بدءاً من 8 مايو/ أيار وللضيوف في 16 مايو/ أيار.

وفي غضون ذلك، بدأت جزر البهاما في السماح بدخول المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، دون الحاجة إلى إظهار دليل على اختبار سلبي لفيروس كورونا.

وفي عالم الرحلات البحرية بالولايات المتحدة، أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إرشادات تجريبية للرحلات البحرية، التي يمكن أن تسمح للمشغلين ببدء رحلات محاكاة مع ركاب متطوعين.

واعتباراً من 1 مايو/ أيار، من الممكن زيارة برج بيزا المائل والعودة إلى متاحف المبنى المفضلة لك.

وتم إغلاق الكولوسيوم أمام الزوار بسبب فيروس كورونا، ولكن أعيد فتحه مؤخراً للزوار في 26 أبريل/ نيسان. وفي أماكن أخرى في أوروبا، أعيد فتح المقاهي والمطاعم في اليونان يوم الاثنين.

وتم إلغاء مهرجان أكتوبر، احتفال ألمانيا السنوي بالجعة، للعام الثاني على التوالي.

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ويقام مهرجان أكتوبر فيست منافس في مدينة دبي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ليتزامن مع تأجيل معرض إكسبو العالمي، لكنه أثار الغضب في ألمانيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاقتصادية في مدينة ميونخ، التي تنظم الحدث، في بيان أن "مهرجان أكتوبر فيست أصله في ميونخ ويقام حصرياً في ميونخ".

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من المقرر أن تُفتح أبواب السفر بين نيوزيلندا وجزر كوك أخيراً بعد شهور من التخطيط.

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ومن المحتمل أن يفتح الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يونيو/ حزيران أمام المصطافين الذين تم تطعيمهم بالكامل من البلدان ذات معدلات الإصابة المنخفضة بكوفيد-19، بموجب خطة تم الكشف عنها يوم الاثنين.

وسيتم افتتاح اثنين من أكثر الفنادق الأسطورية بنيويورك قريباً.

ومن المقرر إعادة افتتاح فندق "بلازا"، وهو مستوحى من عصر النهضة الفرنسية، في 20 مايو/ أيار، بينما سيرحب فندق "ذا بيننسولا" بضيوفه في الأول من يونيو/ حزيران.