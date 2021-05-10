دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث" في دولة الإمارات عن تعليق دخول المسافرين القادمين من بنغلاديش، وباكستان، ونيبال، وسريلانكا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت "وام" إلى أن التعليق يُصبح سارياً "اعتبارا من الساعة 23:59 من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول".

ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في بنغلاديش، وباكستان، ونيبال، وسريلانكا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات.

وسيُسمح بنقل الفئات المستثناة من الدول الأربعة المذكورة إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات مع هذه الدول، والوفود الرسمية، وطائرات رجال الأعمال، وأصحاب الإقامة الذهبية على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار و في اليومين الرابع و الثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من بنغلاديش، وباكستان، ونيبال، وسريلانكا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما، لكي يسمح لهم بدخول البلاد، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات وهذه الدول.