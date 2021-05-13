بمناسبة عيد الفطر.. طبقان ستحتاج إليهما حتماً على مائدة طعامك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتفل الأشخاص بعيد الفطر في نهاية شهر رمضان، إذ يتطلع ملايين المسلمين إلى وجبات منزلية ووقت عائلي بعد شهر من الصيام والانعكاس الذاتي.

وقالت إيفون مافي، مدونة الطعام في سان دييغو، إن هناك تركيزاً تقليدياً على طهي أطباق خاصة يمكن أن تطعم أعداداً كبيرة من الناس، والكثير منها يتميز باللحوم.

وتدير مافي مدونتها الخاصة، التي تُعرف باسم "My Halal Kitchen"، منذ أكثر من عقد، والتي تضم وصفات للعيد.

وقالت إن اللحوم كانت نادرة تاريخياً، لذلك يعد تقديم اللحوم بمثابة تكريم للضيوف.

ويُعد البرياني الهندي، الذي يُصنع غالباً من لحم الضأن أو الماعز أو الدجاج، طبقاً شهيراً يتم تقديمه في العيد. وتُنقع النكهات العطرية، كالهيل، والزعفران، والكمون، والقرفة، والتوابل الأخرى، في اللحم والأرز البسمتي الممزوج.

وقد لا يُعتبر الناس أطباق العيد الاحتفالية بأنها مغذية، لكن تهدف مافي إلى تضمين بعض الوصفات الصحية في مدونتها.

وبينما تحظى أطباق اللحوم بشعبية كبيرة في العيد، تقول مافي إن هناك أيضاً الكثير من الأطباق النباتية التي يمكن أن يستمتع بها الناس.

ورق العنب

تُعتبر طبخة ورق العنب المحشوة، والتي تتميز بنكهات البحر الأبيض المتوسط, مثل زيت الزيتون والطماطم، من أطباق العيد الشهيرة.

وتأتي هذه الأوراق الكبيرة من العنب، حيث تستخدم بشكل شائع في مطبخ البحر الأبيض المتوسط.

ويُحشى ورق العنب بمزيج من الخضار والأرز، كما يتم تقديمه مع طبق الزبادي بالأعشاب، الذي يُعرف باسم "جاجيك".

وتضع مافي أوراق العنب المحشوة فوق الطماطم أثناء الطهي لمنع الأوراق من الاحتراق وإضفاء مزيد من النكهة. وتوصي بتقديمها كطبق جانبي للنباتيين وغير النباتيين على حد سواء خلال العيد.

البقلاوة

إذا كنت من محبي الحلويات، تُعد البقلاوة هي حلوى العيد المثالية.

وتتألف البقلاوة من طبقات من عجينة الفيلو المقرمشة، وهي مغطاة بالزبدة المذابة، مع رش الجوز المطحون فوقها.

وأخيراً، يُغطى طبق البقلاوة بشراب القطر.

وتعد البقلاوة خياراً ممتعاً، لكن تحرص مافي على تضمين مكونات صحية عالية الجودة لدى خبز هذا النوع من الحلويات.

وخلال فترة إقامتها في تركيا، شهدت مافي أنواعاً مختلفة للبقلاوة، مثل تلك المليئة بكريمة الفستق. ولكنها تركت وصفتها بسيطة، لذلك لن يواجه المبتدئون صعوبة كبيرة في اتباعها.