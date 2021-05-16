مجسم عملاق محفور في أحد التلال في إنكلترا ليس قديما كما يُعتقد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في اكتشاف غير متوقع، اتضح أن هذا المجسم الطباشيري العملاق، الذي يقع على أحد التلال في جنوب إنجلترا، هو في الواقع ليس قديماً كما نظن.

وقالت مؤسسة التراث القومي، في بيان صحفي، إن التحليل العلمي لجزيئات الرمل المأخوذة من شكل "Cerne Giant"، الذي يبلغ ارتفاعه 180 قدماً، تُظهر أنه ربما صُنع بين 700 و1100 بعد الميلاد.

وأوضح مايك ألين، عالم آثار جيولوجي مستقل، وهو كان جزءاً من المشروع: "لم يكن هذا متوقعاً.. اعتقد العديد من علماء الآثار والمؤرخين أنه يعود إلى عصور ما قبل التاريخ أو ما بعد القرون الوسطى، ولكنه ليس من العصور الوسطى".

وأضاف: "كان الجميع مخطئاً، ما يجعل هذا المجسم أكثر إثارة".

Credit: Ben Birchall/PA Images/Getty Images

واستخدم العلماء تقنية (OSL) لتحديد متى تعرضت الرمال لأشعة الشمس آخر مرة، وأظهرت نتائج تحليل الرواسب أن هذا الشكل قد ظهر لأول مرة في أواخر فترة العصر الساكسوني، بحسب ما ذكرته مؤسسة التراث القومي.

وتأسست قرية Cerne Abbas المجاورة في عام 987 بعد الميلاد، حيث يقول البعض إنهم كانوا يقومون بتحويل ديانة السكان المحليين الذين كانوا يعبدون إلهاً أنجلوساكسونياً يُدعى "هيل" أو "هيليث"، ما يثير احتمال أن يكون الشكل العملاق يصور هذا الإله في الأصل.

وقال مارتن بابوورث، كبير علماء الآثار في مؤسسة التراث القومي لـCNN: "كان يمكن أن يكون لديه رمزية وثنية".

ويعود أقدم سجل للشكل العملاق إلى عام 1694، ما يثير تساؤلات حول سبب عدم ملاحظته لفترة طويلة، لا سيما بالنظر إلى وجود الدير القريب.

واليوم، يعتقد بابورث أن الشكل العملاق قد تم إهماله لفترة طويلة من الزمن ثم أعيد اكتشافه، وهو ما يفسر سبب عدم ذكره في الوثائق التاريخية.