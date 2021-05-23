تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 13 فبراير 2021 منظراً لأفق وسط مدينة دبي مع برج خليفة وقت الغروب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤخراً بمقطع فيديو يحبس الأنفاس يوثق قمة أطول برج في العالم وسط السحاب خلال ساعة الغروب.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو "انستغرام"، نشر ولي العهد مقطع الفيديو الذي يوثق مشهد أعلى نقطة في برج خليفة يلفها الضباب من كل جانب مع خلفية مذهلة لشمس الغروب، معلقاً بعبارة: "أرضك سحاب".

ونال مقطع الفيديو صدىً واسعاً من قبل متابعيه على موقع "انستغرام"، وأشادوا من خلال التعليقات بروعة المنظر، وبالتحديد مشهد أعلى نقطة من برج خليفة.

وقد سبق لولي عهد دبي الصعود لأعلى نقطة في برج خليفة، وفي عام 2013 صعد لقمة البرج حاملاً العلم الإماراتي احتفالاً بفوز دولة الإمارات بملف استضافة "معرض إكسبو الدولي 2020" في دبي، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويعتبر برج خليفة أطول مبنى في العالم، ويبلغ ارتفاعه 828 متراً، ويستقطب السيّاح من مختلف أنحاء العالم منذ العام 2010.

ويمكن للزوار الاستمتاع بأروع المناظر من خلال منصة المشاهدة "آت ذا توب" في الطابقين 124 و125 بالإضافة إلى أعلى منصة مراقبة في العالم في الطابق 148 وعلى ارتفاع 555 متراً.