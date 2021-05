دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "هل تحب بيض البط المملح مع تلك الوجبة؟" سألني الطباخ.

كنت حينها في رحلة إلى مدينة يانغتشو في الصين، ودخلت مطعماً صغيراً لتناول وجبة الفطور وطلبت طبقاً من الخضار المخلل.

قبل أن أتمكن من الرد، ذهب الشيف إلى مطبخه، ثم عاود الظهور مجدداً، وهو يحمل بيضة خضراء رمادية اللون على طبق.

أومأت برأسي "بالتأكيد".

قمت بتقطيع البيضة إلى شرائح بمجرد وصول الطبق، وشعرت بالدهشة عندما وجدت صفار البيض مزدوجاً.

ناديت الشيف حتى يرى شكل هذا البيض النادر.

ضحك الشيف، وأوضح أن معظم بيض البط المملح في مطبخهم يحتوي على صفارين.

ويقول ديفيد يان، وهو مواطن من جيانغسو ومرشد سفر تابع لشركة WildChina: "عندما نتحدث عن صفار البيض المزدوج، نفكر في مدينة غاويو".

وأضاف: "هذه المقاطعة مشهورة بشكل خاص بهذا البيض، ولها سمعة".

واتضح أن موقع غاويو الجغرافي يعد مناسباً لإنتاج بيض البط المملح.

Credit: Li Bo/Xinhua/Sipa USA

وتقع المقاطعة في منطقة ذات ممرات مائية وفيرة، مثل بحيرة غاويو، التي تعد ثالث أكبر بحيرة للمياه العذبة في المقاطعة، والتي سمحت بازدهار الطيور المائية على مدى قرون طويلة.

ويُعد الملح، وهو ضروري لمعالجة بيض البط، وفير في المنطقة.

وكانت المستنقعات الملحية في مقاطعة جيانغسو الشمالية، والتي أصبحت الآن جزءاً من محمية المحيط الحيوي حيث يمكن للزوار مشاهدة الطيور والمشي لمسافات طويلة، معروفة في السابق بأنها مصدر رئيسي للملح بالصين.

وتشرح ميراندا براون، وهي أستاذة الدراسات الصينية في جامعة ميشيغان: "كان ذلك مركزاً لصناعة الملح.. لديك بحيرة للبط، ولديك صناعة الملح في الجوار".

وفي مدينة يانتشنغ، والتي تعني حرفياً مدينة الملح، تربط شبكة واسعة من الممرات المائية المتقاطعة المستنقعات المالحة الساحلية بالقناة الكبرى، وهو نهر ضخم من صنع الإنسان سمح لمنتجي الملح بتحقيق أرباح جيدة من البيع إلى بقية البلاد.

وتقول براون: "كان تجار الملح أغنياء ويتمتعون بمذاق رائع.. لقد أقاموا الولائم الفخمة التي تستمر طوال اليوم وتجمع بين أفضل الأطعمة".

وغالباً كان ما يتناوله الأثرياء معياراً لما يشكل طعاماً فاخراً.

Credit: Meng Delong/Xinhua/Getty Images

وفي أواخر القرن الثامن عشر، كتب الباحث في عهد أسرة تشينغ والذواق، يوان مي، في كتاب "Recipes from the Garden of Contentment": "البيض المملح من غاويو جيد جداً، مع صفار محمر مغطى بالزيت".

وساعدت هذه المراجع على ترسيخ بيض البط المملح كأحد التخصصات في مقاطعة غاويو، والذي يتشابك مع هوية المنطقة ذاتها.

وبطريقة مماثلة، أصبحت غاويو معروفة بالظروف البيئية التي تناسب بيض البط المملح.

أما غالبية المزارعين فكانوا يعتقدون أن صفار البيض هو رمز للحظ الجيد لأنه لم يكن من الشائع ظهوره. كما أن ضعف صفار البيض يعني ضعف المحتوى الغذائي.

Credit: Imaginechina Limited/Alamy

صفاران أفضل من صفار واحد

وفي الوقت الحاضر، تحدث ظاهرة صفار البيض المزدوج، والتي عادةً ما تظهر بشكل نادر وعشوائي، في حوالي 2٪ إلى 10٪ من البيض الذي يضعه البط في غاويو، وفقاً لدراسة في عام 2011.

وأوضح المؤسس المشارك لشركة "Lost Plate" للرحلات الغذائية، هو رويكسي: "يوضع بيض البط في غرفة فوق ضوء لمعرفة ما إذا كان صفاراً واحداً أو صفاراً مزدوجاً، قبل تمليح البيضة بالفعل".

ويوضح كتاب "Recipes from the Garden of Contentment" الطريقة الصحيحة للاستمتاع ببيض البط المملح.

وذكر الكتاب ما مفاده: "ضع البيضة الكاملة على طبق، وقطعها إلى نصفين.. لا يمكن إزالة البياض وتقديم صفار البيض فقط، لأن النكهة ستكون غير مكتملة".