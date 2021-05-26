على ارتفاع يفوق ألف متر..إطلالة خيالية فوق السحاب في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على ارتفاع يتجاوز ألف متر، تُعد إطلالة شعت إحدى أبرز الوجهات السياحية في سلطنة عُمان، إذ تطل على كل من بحر العرب والمحيط الهندي.

وتقع منطقة شعت على سفوح جبل القمر في ولاية رخيوت بمحافظة ظفار.

Credit: Mohammed Tabook/ @tabook1

ويرز جمال الموقع وروعته خلال موسمي الخريف والربيع، وذلك عندما تتشكل سحب الخريف التي تبدو وكأنها قريبة المنال، مما يجعله موقعاً سياحياً مفضلاً لدى الزوار ومحبي التصوير، وفقاً لتقرير وكالة الأنباء العمانية.

Credit: Mohammed Tabook/ @tabook1

وقد وثقت عدسة المصور العماني محمد تبوك إطلالة شعت، التي تعد من الوجهات السياحية الجميلة بولاية رخيوت في محافظة ظفار، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

ويشرح تبوك أن منطقة شعت، التابعة لنيابة شهب أصعيب في ولاية رخيوت، تقع في أعلى قمم جبل ساجر ضمن سلسلة جبال القمر، وتبعد عن ولاية صلالة نحو 80 كيلومتراً عبر الطريق العام الرئيس، الذي يربط صلالة بولايتي

رخيوت وضلكوت.

Credit: Mohammed Tabook/ @tabook1

ويوضح تبوك الهدف من توثيق إطلالة شعت قائلاً إنه أراد إظهار جمال الإطلالة التي تعد بمثابة موقع سياحي يقبل عليه الزوار طوال العام، وبالتحديد في نهاية موسم الخريف وبداية موسم "الصرب"، أي الاسم المحلي الذي يطلقه العمانيون على موسم الربيع.

Credit: Mohammed Tabook/ @tabook1

ويصف تبوك الإطلالة من أعلى بأنها "خيالية"، مشيراً إلى المنظر الساحر للسحب أسفل الإطلالة وخاصةً عندما تكتسي سفوح الجبال باللون الأخضر، على حد تعبيره.

Credit: Mohammed Tabook/ @tabook1

ومن خلال عملية التوثيق الجوي، حاول تبوك أن يظهر جمال المكان من جميع زواياه وفي جميع الأوقات، وخاصةً ارتفاعه الشاهق عن سطح البحر.

ويقول تبوك: "عند توثيق موقع سياحي أحب أن أبرز جميع تفاصيل جماليات المكان الصغيرة والكبيرة حتى يطمئن السائح في زيارة المكان ويشاهد كل التفاصيل قبل الزيارة".

Credit: Mohammed Tabook/ @tabook1

وينصح تبوك من يود الزيارة أن يختار الوقت المناسب للزيارة من خلال متابعة أحوال الطقس، ويشير إلى انخفاض درجة الحرارة مع غروب الشمس خاصةً خلال موسم الخريف، لذلك ينصح بإحضار ملابس دافئة.

كما ينصح تبوك بإحضار ما يكفي من مواد غذائية، إذ لا يوجد في المنطقة إلا محل مواد غذائية صغير، موضحاً أن أقرب موقع به مطاعم ومحلات وأسواق جيدة في منطقة شهب أصعيب يبعد نحو 14 كيلومتراً، حسبما ذكره.

Credit: Mohammed Tabook/ @tabook1

أما بالنسبة للعائلات الراغبة في زيارة الموقع، فينصح تبوك بتوخي الحذر من اقتراب الأطفال من الجدار الأسمنتي.

وتضم مرتفعات منطقة شعت مرافق خدماتية منها جدار إسمنتي بمحاذاة الجبل المطل على البحر من ارتفاع شاهق وذلك لحماية الزوار، إضافة إلى استراحات، وأرصفة للمشاة، ومواقف للسيارات، بحسب تقرير وكالة الأنباء العمانية.