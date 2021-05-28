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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد انتحار 3 شباب خلال العام الماضي، أُعيد افتتاح واحدة من أحدث مناطق الجذب السياحي في مدينة نيويورك للناس، مع التشديد على منع الانتحار.

في حي هدسون ياردز بمنطقة مانهاتن، تم إغلاق الدرج القابل للتسلق، الذي يبلغ ارتفاعه 150 قدمًا والمعروف باسم "الوعاء"، أمام الزوار في شهر يناير/ كانون الثاني، بعد أن قفز رجل يبلغ من العمر 21 عاماً، كان مطلوباً للاستجواب في حادث طعن مميت بتكساس، بحسب ما ذكرته WABC التابعة لشبكة CNN.

وقالت WABC إن الرجل كان ثالث شخص ينتحر هناك خلال 15 شهراً.

سيتم إعادة فتح "الوعاء" مع اتباع إجراءات السلامة اللازمة، مثل زيادة الأمن، وموارد الصحة العقلية، وغيرها.

ويعمل حي هدسون ياردز على مضاعفة عدد الموظفين والأمن ثلاث مرات، مع تثبيت لافتات لمنع الانتحار مع رسائل تم تطويرها بالشراكة مع Born This Way، وهي منظمة ملتزمة بدعم رفاهية الشباب، عند مدخل معلم الجذب وعلى جميع تذاكر "الوعاء"، بحسب ما ذكره البيان.

وإذا كنت تفكر في الذهاب بمفردك، فاحرص على جلب صديقاً لمرافقتك، حيث لن يتمكن الزوار من الاستكشاف بمفردهم وفقاً للوائح الجديدة.

وسيتم طرح التذاكر للبيع يوم الأربعاء ظهراً.

وستظل التذاكر خلال الساعة الأولى من كل يوم مجانية وكذلك بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة. وبعد الساعة الأولى، ستكلف التذاكر 10 دولارات للفرد.

ويقول حي هدسون ياردز إن مبيعات التذاكر ستتجه مباشرة نحو تغطية تحسينات السلامة مثل زيادة عدد الموظفين والأمن، إلى جانب تدريبهم.