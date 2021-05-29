على متن رحلة لأكبر شركة طيران في أوروبا.. هذا هو الواقع الجديد للسفر

شركة طيران أمريكية تتعاون مع "كلوروكس" لتوفير أعلى معايير النظافة في ظل فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في محاولة لتشجيع الأمريكيين على تلقي لقاح "كوفيد-19"، تقدم الخطوط الجوية المتحدة لأعضاء برنامج الولاء الخاص بها، من الذين تلقوا التطعيم، فرصة للفوز برحلات طيران مجانية لمدة عام في قُرعة تحمل عنوان "Your Shot to Fly".

وفقًا لبيان صادر عن شركة الطيران يوم الاثنين، سيتم إدخال أي عضو يقوم بتحميل إثبات التطعيم عبر الموقع أو التطبيق الخاص بشركة الطيران حتى 22 يونيو/ حزيران القادم للحصول على فرصة للفوز بواحدة من 30 رحلة ذهاباً وإياباً لشخصين في أي مكان في العالم.

وفي الأول من يوليو/ تموز القادم، سيتم اختيار خمسة أشخاص ممن شاركوا في مسابقة القرعة كفائزين بالجائزة الكبرى للسفر مع رفيق لمدة عام إلى أي وجهة في العالم يمكن للخطوط الجوية المتحدة السفر إليها، وفقاً للبيان.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية المتحدة، سكوت كيربي في البيان: "نحن فخورون بالقيام بدورنا لتحفيز الناس على تلقي اللقاح".

وتابع: "بفضل اللقاح، تفتح المزيد والمزيد من الوجهات للسفر، ونحن نعلم أن عملائنا حريصون على السفر".

وأضاف: ""نحن متحمسون لمنح الناس سبباً إضافياً للحصول على التطعيم حتى يتمكنوا من لم شملهم مع الأصدقاء والعائلة أو أخذ تلك الإجازة التي طال انتظارها والتي يمكن أن تكون على بعد جرعة واحدة فقط".