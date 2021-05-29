دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت خطوط ساوث ويست الجوية يوم الجمعة أنها لن تستأنف خدمة تقديم المشروبات الكحولية على متن رحلتها كما هو مخطط له، وذلك عقب الاعتداء الأخير على إحدى مضيفاتها، وفقاً لمذكرة داخلية حصلت عليها CNN.

وكانت شركة الطيران تخطط لاستئناف تقديم المشروبات الكحولية على بعض الرحلات التي تبدأ في يونيو/ حزيران القادم.

وفي 23 مايو/ أيار الجاري، ألقي القبض على راكبة من الجنوب الغربي للاشتباه في ارتكابها جناية تسببت في إصابة خطيرة بعد أن زُعم أنها صدمت مضيفة طيران أثناء رحلة من مدينة ساكرمينتو إلى مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقاً لبيان صادر عن إدارة شرطة ميناء سان دييغو.

وقال المتحدث باسم خطوط ساوث ويست الجوية، كريس ماينز، لـ CNN: "تجاهلت الراكبة مراراً التعليمات القياسية على متن الطائرة (طاولة الطعام في وضع رأسي، ووضع حزام الأمان، وما إلى ذلك) ومارست الإساءة اللفظية والجسدية عند الهبوط".

ومن جانبها، كتبت رئيسة العمليات على متن الطائرة في ساوث ويست، سونيا لاكور في المذكرة المتعلقة بخدمة تقديم المشروبات الكحولية أنه "بناءً على زيادة اضطرابات الركاب أثناء الرحلة، فقد اتخذت قراراً بإعادة تقييم إعادة تشغيل خدمة المشروبات الكحولية على متن الطائرة."

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قالت ساوث ويست إنها حظرت المرأة المتهمة بالاعتداء على المضيفة يوم الأحد، ما تسبب في فقدان اثنين من أسنان الأخيرة.

وأكدت ماينز لـ CNN أن الراكبة "ممنوعة من السفر على متن خطوط ساوث ويست الجوية مرة أخرى، وقد تم إبلاغها بأن هذا القرار نهائي".

وصرحت إدارة الطيران الفيدرالية بأن لديها سياسة عدم التسامح مطلقاً مع سلوك الركاب الجامح واقترحت غرامات مدنية تتراوح من 9،000 دولار إلى 52،500 دولار ضد 15 راكباً على الأقل في مايو/ أيار الجاري.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان صحفي صدر يوم الاثنين إنها تلقت حوالي 2،500 تقرير عن سلوك غير منضبط من قبل الركاب منذ بداية العام، بما في ذلك حوالي 1،900 تقرير عن ركاب يرفضون الامتثال للتفويض الفيدرالي لارتداء أقنعة الوجه.