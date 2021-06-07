19 دولة تستقبل المسافرين من دولة الإمارات بدون حجر صحي..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفع عدد الدول التي تستقبل المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة من دون الحاجة للخضوع للحجر صحي إلى 19 دولة، وذلك بعد إعلان إسبانيا فتح حدودها أمام الزوار الدوليين المحصنين بالكامل.

وأصبح بإمكان المسافرين الإماراتيين والمقيمين الذين يخططون لقضاء عطلاتهم الصيفية الاختيار من بين أكثر من 30 مدينة في 19 دولة عبر شبكة خطوط طيران الإمارات، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

واعتباراً من يوليو/تموز المقبل، ستسير طيران الإمارات أكثر من 280 رحلة أسبوعياً من دبي إلى مدن في أوروبا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والجزر السياحية الشهيرة.

وتُعد إسبانيا أحدث دولة أوروبية تُرحب بعودة السياح، واعتباراً من اليوم بتاريخ 7 يونيو/ حزيران الجاري، سيتمكن السياح من دخول إسبانيا إذا كانوا قد تلقوا اللقاح بالكامل قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ السفر، أو يمكنهم إبراز نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" أُجري قبل 48 ساعة من الوصول.

وسيحتاج المسافرون إلى تقديم شهادات التطعيم عند الوصول وأن يكونوا قد تلقوا اللقاحات المصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، أو أحد اللقاحات المدرجة ضمن قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية بما فيها "فايزر/ بيو إن تك"، و"سينوفارم"، و"أسترازينيكا/ أكسفورد".

ويُسمح للأطفال غير المطعمين الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام بالدخول مع ذويهم الحاصلين على اللقاح، أما الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أعوام فيحتاجون إلى إبراز نتيجة فحص PCR سلبية، وينبغي على المسافرين الدوليين أيضا تعبئة نموذج المراقبة الصحية "FCS" عبر الإنترنت قبل الوصول.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 5 رحلات أسبوعياً إلى مدريد، و4 رحلات أسبوعياً إلى برشلونة، وتخطط لإضافة المزيد مع تنامي الطلب على السفر.

وأعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه مع استعداد إسبانيا لاستقبال المسافرين الذين تلقوا اللقاح ابتداءً من 7 يونيو/ حزيران 2021، ستطلق رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة مالقة في جنوب إسبانيا بين 9 يوليو/ تموز و15 سبتمبر /أيلول 2021 على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر، التي تقدّم خيارات المقاعد السياحية الرحبة والسياحية مع مقعد مجاور شاغر، وفقاً لبيان رسمي عبر موقعها على الإنترنت.

وستوفر هذه الخدمة خيارات سفر أكبر وأكثر سلاسة للمسافرين في رحلات استجمام بين الإمارات وإسبانيا، مع خدمة الاتحاد لثلاث وجهات بين الدولتين وهي برشلونة، ومدريد، ومالقة.

كما أعلنت الاتحاد للطيران إطلاق رحلات موسمية إلى أشهر الجزر اليونانية، أي ميكونوس وسانتوريني.

وستشغل الاتحاد للطيران رحلاتها إلى ميكونوس بين 8 يوليو/ تموز و11 سبتمبر/ أيلول 2021، وإلى سانتوريني بين 9 يوليو/ تموز و12 سبتمبر/ أيلول2021، برحلتين أسبوعيتين لكل وجهة على متن طائرة "إيرباص A320".

ومع إطلاق ممر السفر الآمن بين الإمارات واليونان، يحصل المسافرون الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19" على المزيد من الخيارات للسفر من دون الحاجة للحجر الصحي. وتأتي هذه الرحلات إلى ميكونوس وسانتوريني التي لا تستغرق أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة لتكمل الخدمة الحالية إلى أثينا، وفقاً لبيان الاتحاد للطيران.

وبينما تواصل طيران الإمارات تعزيز عملياتها مع عودة الطلب ودعم الانطلاقة السريعة للسياحة عبر شبكتها مع فتح مزيد من الممرات الآمنة، ما يوفر أمام القادمين والمغادرين إمكانية السفر من دون حجر صحي، وفقاً لبيان رسمي لطيران الإمارات عبر موقعها على الإنترنت.

ويمكن لركاب طيران الإمارات في القارة الأوروبية الاستمتاع بسفر مريح من دون حجر صحي إلى كل من قبرص، واليونان، وإيطاليا، وروسيا وتركيا، وإسبانيا، وفرنسا اعتباراً من 9 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي الشرق الأوسط يمكن لركاب طيران الإمارات الاستمتاع بعطلة في مصر، والأردن، ولبنان، والبحرين.

وتوفر طيران الإمارات رحلات مريحة إلى جزر المالديف وسيشيل، كما أعلنت مؤخراً أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى بوكيت اعتباراً من 2 يوليو/ تموز المقبل، وفي أفريقيا يمكن الاستمتاع بجولات المدن والمنتجعات الفاخرة في كل من المغرب، وكينيا، وتنزانيا.

وبفضل التقدم السريع لبرنامج التطعيم، أصبحت الولايات المتحدة "تحظى بشعبية متنامية في أوساط السياح"، وتسير طيران الإمارات حالياً رحلات إلى 11 وجهة في الولايات المتحدة، وستضيف ميامي كوجهة جديدة في 21 يوليو/ تموز المقبل.

وتشغل الناقلة أيضاً طائرة "A380" إلى عدة مدن عالمية هذا الصيف بما فيها نيويورك، ولوس أنجلوس. كما تواصل مكسيكو سيتي استقبال السياح ورجال الأعمال وستستأنف طيران الإمارات خدمتها إلى المدينة اعتباراً من 2 يوليو/ تموز المقبل.

وتواصل طيران الإمارات تعزيز شراكتها مع "فلاي دبي" حيث وسعت الشبكة المشتركة وبرنامج الرحلات إلى 48 مدينة في 33 دولة من دون الحاجة إلى حجر صحي هذا الصيف، ما يوفر أمام المسافرين خيارات أكثر.

وتعمل طيران الإمارات أيضاً على تطوير إمكانيات "جواز سفر أياتا" على رحلاتها إلى كل من برشلونة، وموسكو، وإسطنبول، ونيويورك جون كينيدي، ومدريد، ومن لندن هيثرو مع خطط لتوسيع نطاق جميع رحلاتها بحلول يوليو/ تموز المقبل، بالإضافة إلى التحقق من دون أوراق من السجلات الطبية المتعلقة بـ"كوفيد-19" من خلال شراكتها مع هيئة الصحة بدبي.

ويجدر بالذكر أن الناقلة أدخلت مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي.