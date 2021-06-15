وصفه البعض بالـ"لذيذ".. مطعم بأمريكا يختبر طبق بيتزا بحشرات السيكادا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يبدو طبق البيتزا هذا مزيناً بالزيتون، ولكنك تنظر في الحقيقة إلى حشرات السيكادا (الزيز).

ويبدو أن إحدى مطاعم أوهايو في الولايات المتحدة قد وجد طريقة للاستفادة من أجزاء حشرات السيكادا من نوع "Brood X" التي تسبب إزعاجاً في بعض مناطق الغرب الأوسط بالبلاد.

طبق البيتزا هذا ليس متاحاً للجمهور. Credit: The Pizza Bandit/Facebook

واختبر مطعم "Pizza Bandit" في دايتون طبق بيتزا يُدعى "Spicy Thai Cicada Pie"، وتعلوه حشرات السيكادا.

وقبل أن تشعر بالحماس الشديد، أو النفور، يجب أن تعلم أن المطعم لا يبيع هذه البيتزا.

وفي منشور على موقع "فيسبوك"، عرض المطعم ابتكاره الجديد، وأوضح: "نحن لسنا متأكدين حتى من إمكانية بيعنا السيكادا التي جمعناها محلياً".

اختبر مطعم "Pizza Bandit" طبق بيتزا يُدعى "Spicy Thai Cicada Pie". Credit: The Pizza Bandit/Facebook

وقام المطعم ببث حي للجنة تذوق خاصة لتجربة البيتزا، والتي تضمنت أيضاً على صلصة "ميسو هويسين سريراتشا"، وجبن الموزاريلا، وجبن الـ"بروفولون"، والفطر، والملفوف، والبصل الأخضر، والمانغو، والكزبرة، وصلصة تايلندية حارة.

ورأى بعض الأشخاص أن البيتزا كانت "لذيذة جداً" وفقاً لمنشور في "فيسبوك"، ولكن لم يشارك الجميع الرأي ذاته.

ورغم أن حشرات السيكادا ليست سامة، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت الأشخاص من تناولها إذا كان لديهم حساسية من المأكولات البحرية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء: "هذه الحشرات لها علاقة عائلية بالروبيان والكركند".