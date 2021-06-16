دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقدم رسالة وجدت مخبأة بعيدًا على متن طائرة تابعة لخطوط دلتا الجوية، المتوقفة في التخزين لأكثر من عام، نظرةً على الأيام التي سبقت مباشرًة إغلاق العالم بسبب كوفيد-19.

وفي 23 مارس آذار 2020، أوقف الطيار كريس دينيس طائرة "دلتا" من طراز "ship 3009" في مطار فيكتورفيل في صحراء كاليفورنيا.

وكانت "دلتا" وشركات الطيران الأخرى تقطع الرحلات الجوية مع دخول عمليات الإغلاق العالمية وقيود السفر حيز التنفيذ، ولكن دينيس لم يكن يعلم أنها ستكون بداية توقف الطائرة لمدة 435 يومًا، وفقًا لشركة دلتا.

وأوضحت "دلتا" في منشور على فيسبوك الأسبوع الماضي، أن دينيس كان يسمع حديثًا عن إغلاق لمدة أسبوعين، لذلك قرر ترك رسالة.

وكتب دينيس في الرسالة :"مرحبًا أيها الطيارون، إنه يوم 23 مارس وقد وصلنا للتو من MSP (مينيابوليس سانت بول).

وتابع دينيس: "تقشعر الأبدان لرؤية الكثير من أسطولنا هنا في الصحراء. إذا كنت هنا لتخرج الطائرة، فيعني ذلك أن هناك ضوء في نهاية النفق."

وأضاف: "مذهل كيف تغيرت الأمور بسرعة. أتمنى لك رحلة آمنة لإخراجها من التخزين".

وانتهى الأمر بشركة الطيران إلى تقليص 70% من طاقتها الاستيعابية، وإيقاف نصف أسطولها على الأقل، أي أكثر من 600 طائرة، وتسريع تقاعد الطائرات القديمة.

وأشارت "دلتا" في المنشور إلى أن الطيار المكلف "بإيقاظ" الطائرة وإخراجها من المخزن وجد الرسالة على طاولة الطعام في مقصورة قائد الطائرة.

وتابع المنشور: "تلك الكلمات الـ 57، التي تحمل الكثير من عدم اليقين والعاطفة التي شعرنا بها جميعًا خلال مارس 2020، أكدت خطورة الرحلة، ومدى تفاؤله بشأن الاتجاه الذي نسير فيه".

واضاف المنشور: "طائرة "Ship 3009" مستعدة الآن لتحلق في السماء مرة أخرى."