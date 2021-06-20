شيف يبتكر حلوى خاصة برمضان في دبي من حليب الإبل.. اكتشف ما يميزها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حلمٌ كبر معه منذ الصغر، حتى استطاع أخيراً أن يحوله إلى حقيقة على أرض الواقع. وبعد زيارته لمختلف حدائق الحيوانات في الخارج، أراد الإماراتي سيف بالحصا أن يؤسس مكاناً مشابهاً.

ومن هذه الأحلام، ولدت فكرة إنشاء مزرعة "Fame Park" للحيوانات، التي تقع في منطقة الخوانيج بمدينة دبي.

وكان بالحصا يقضي بعض الوقت مع عائلته في المزرعة خلال فصل الشتاء. وبسبب حبه وشغفه تجاه الحيوانات، بدأ بالحصا يقضي وقته بالاهتمام بالخيول، لكنه أصيب بالحساسية، ما دفعه للابتعاد عنها.

وفي وقت لاحق، زاره أحد الأشخاص برفقة أسد أفريقي صغير بلون بني، حيث اضطر إلى الاحتفاظ به، ما دفعه لبناء مكان للأسد في مزرعته.

وهكذا بدأ الأمر، ولم يتوقف بالحصا منذ ذلك الحين.

صورة تجمع بين سيف بالحصا والممثلة اللبنانية داليدا خليل في حديقة Fame Park بدبي Credit: Fame Park

وافتتح بالحصا حديقته الخاصة منذ 11 عاماً، حيث يحرص على إحضار حيوانات جديدة في كل عام.

ولدى سؤاله عن سبب عدم فتح أبواب الحديقة لعامة الناس، قال بالحصا لموقع CNN بالعربية: "يريد جميع متابعيني معرفة الإجابة عن هذا السؤال.. وتُعد هذه المزرعة بمثابة مكاني الخاص، وهي جزء ممتد من منزلي، ما يجعلها خاصة وليست مفتوحة للزوار".

واليوم، تحتضن هذه المزرعة العديد من الحيوانات المختلفة، منها فرس النهر، والدب، والزرافة، والأسد الأبيض، والنمر، والشمبانزي، وغيرها.

ويتطلع بالحصا إلى الحصول على الفيلة ووحيد القرن.

صورة تجمع بين سيف بالحصا والشيف التركي بوراك في حديقة Fame Park بدبي Credit: Fame Park

وينشر بالحصا صوراً عن مزرعته لأنه يريد أن يعرف العالم بشغفه، حيث يعتني بهذه الحيوانات بأفضل طريقة ممكنة، ويحرص على توفير موطناً طبيعياً لها.

صورة تجمع بين سيف بالحصا ولاعب كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش في حديقة Fame Park بدبي Credit: Fame Park

ويُفضّل الكثير من المشاهير قضاء وقت خاص بهم أثناء عطلاتهم، وتُعد هذه الحديقة هي المكان المثالي لهم.

ويدعو بالحصا أصدقائه من المشاهير لقضاء أمسية لشرب القهوة في المزرعة، ما يمنحهم بعض الوقت مع الحيوانات على انفراد في جو هادئ.

وبذلك، يُفضّل بالحصا أن يبقي حديقته خاصة وليست مفتوحة لعامة الناس.

صورة تجمع بين سيف بالحصا و أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا في حديقة Fame Park بدبي Credit: Fame Park

وتقوم الشخصيات الشهيرة بنشر صور زيارتها إلى الحديقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يدفع بالحصا لبذل المزيد من الجهد لتطوير حديقة الحيوانات الخاصة به.

ويُعد لاعب كرة القدم، ليونيل ميسي، من بين المشاهير الذين قاموا بزيارة الحديقة، حيث يعتبره بالحصا واحداً من بين أكثر الأشخاص تواضعاً.

كما قام الممثل العالمي، جاكي شان، بتصوير فيلم "Kungfu Yoga" في مزرعة بالحصا مع أسده، الذي أطلق عليه لاحقاً اسم "جاكي".

ويُذكر أنه زار الحديقة أكثر من 600 شخص من المشاهير، منهم أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، والمغنية العالمية ريانا، والمغني اللبناني راغب علامة، والشيف التركي بوراك.

صورة تجمع بين سيف بالحصا والمغنية المصرية كارمن سليمان في حديقة Fame Park بدبي Credit: Fame Park

ويشعر معظم الأشخاص بالدهشة من حقيقة أنهم يمكن أن يكونوا قريبين جداً من مثل هذه المجموعة المتنوعة من الحيوانات دون الحاجة إلى السفر إلى بلدان مختلفة لرؤيتها.

وقال بالحصا: "أنشأت حديقة حيوانات لها شهرتها الخاصة، ومن هنا جاء اسم Fame Park".

صورة تجمع بين سيف بالحصا والمطرب اللبناني راغب علامة في حديقة Fame Park بدبي Credit: Fame Park

وتحتضن الحديقة حوالي 75 نوعاً من الحيوانات، ومن بينها النمر الأبيض الذي لم يعد موجوداً في البرية. بالإضافة إلى الأسد الأبيض والنمر الأسدي، وغيرها الكثير.

ومن بين التحديات التي يواجهها بالحصا هي مناخ دولة الإمارات، وبالتالي تملك جميع الحيوانات غرفة تكييف للراحة، بهدف توفير البيئة المناسبة لهذه الحيوانات، فضلاً عن تدريبها يومياً.