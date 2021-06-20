الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: ممر سفر بين الإمارات وإيطاليا.. وقد تتبعها أوروبا وأمريكا قريبًا

مع اقتراب موسم السفر الصيفي.. شركات السياحة في أوروبا تحاول جذب الزوار وسط قواعد محيرة وغير متسقة

مع انفتاح السياحة إلى الدول الأوروبية مرة أخرى..3 أمور يجب مراعاتها قبل السفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أسبوع آخر من الأخبار عن قطاع السفر العالمي، إليك دليل CNN لمساعدتك على تتبع عالم القيود العالمية المتغير باستمرار.

وفيما يلي البلدان التي خففت من قيود الدخول إليها، ومناطق الجذب التي أعادت فتح أبوابها، والوجهات التي أغلقت بسبب تفشي "كوفيد-19".

الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا

في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستنهي العاصمة أبوظبي الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الدوليين في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وكذلك في الأول من يوليو/ تموز القادم، سيُعاد افتتاح بوكيت في تايلاند.

وأعادت المغرب فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين في 15 يونيو/ حزيران الجاري، وبدأت الجزائر أيضًا في إعادة فتح السفر الجوي.

وفي سنغافورة، أعيد افتتاح مطار "جوهرة شانغي"، الذي يُعد أروع مطار في العالم، هذا الأسبوع بعد إغلاقه لمدة شهر.

وستستقبل موريشيوس الزوار الدوليين ابتداءً من 15 يوليو / تموز المقبل.

وفي الهند، لا تزال البلاد تتعامل مع موجة جديدة مدمرة من الجائحة، على الرغم من أن أعداد الحالات بدأت في الانخفاض لحسن الحظ. وأعيد افتتاح تاج محل والآثار المحمية الأخرى هذا الأسبوع.

أوروبا

الدنمارك Credit: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Image

أوصت الهيئة الحاكمة للاتحاد الأوروبي بأن ترفع الكتلة القيود المفروضة على السفر غير الضروري من 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودولة عربية، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للزوار من هذه الوجهات بقضاء العطلة في أوروبا بسهولة أكبر.

ويشمل القرار الدول التالية: لبنان، والولايات المتحدة، والصين، وألبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، واليابان، ونيوزيلندا، وجمهورية مقدونيا الشمالية، ورواندا، وصربيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند.

أما إحدى الدول التي يبرز غيابها فهي المملكة المتحدة، وأُجلت الخطط الكبرى لرفع قيود "كوفيد-19" المتبقية في المملكة المتحدة بتاريخ 21 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بسبب ارتفاع حالات متحور دلتا من فيروس كورونا.

وفتحت الدنمارك أبوابها أمام المسافرين الذين تلقوا التطعيم بالكامل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبالمثل تسمح جارتها النرويج للمسافرين الذين تلقوا التطعيم الكامل بتخطي إجراء الحجر الصحي.

وفتحت جزيرة قبرص أبوابها للمسافرين المحصنين من 65 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

هولندا Credit: Marco De Swart/ANP/AFP/Getty Images

وترحب هولندا بالسياح من "البلدان الآمنة ذات الخطورة المنخفضة لكوفيد-19"، بينما فتحت أيسلندا، وهي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حدودها للمسافرين المحصنين في أبريل/ نيسان الماضي.

وترحب كرواتيا أيضًا بالمسافرين الذين تلقوا التطعيم، وكذلك أولئك الذين يقدمون نتيجة فحص PCR سلبي أو دليلًا على أنهم تعافوا من "كوفيد-19" خلال الـ 180 يومًا الماضية، وما لا يقل عن 11 يومًا قبل وصولهم.

وأعادت سلوفينيا أيضًا فتح أبوابها للسياحة من خلال نظام إشارات المرور الخاص بها ومتطلبات الفحص.

ويقال إن جزيرة مان، وهي تابعة للتاج البريطاني وتتمتع بالحكم الذاتي في البحر الأيرلندي، في طريقها لإعادة فتح حدودها بالكامل مع المملكة المتحدة بتاريخ 28 يونيو/ حزيران الجاري، بعد إغلاقها أمام جميع غير المقيمين تقريبًا منذ مارس/ آذار 2020. وكذلك في 28 يونيو/ حزيران الجاري تأمل سويسرا في إعادة فتح أبوابها أمام الأمريكيين المحصنين.

وسيتم إعادة فتح أيرلندا، التي خضعت لواحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في أوروبا، أمام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 19 يوليو/ تموز المقبل. وسيتعين على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي غير الملقحين الوصول مع نتيجة فحص "كوفيد-19" سلبي، ثم الخضوع للحجر الصحي حتى إجراء فحص ثانٍ بعد الوصول.

شمال أمريكا

مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا Credit: Olga Rodriguez/AP

وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، رُفعت جميع القيود المفروضة تقريبًا في ولاية نيويورك، حيث تلقى نسبة 70% من سكان نيويورك الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر الجرعة الأولى من سلسلة التطعيمات الخاصة بـ"كوفيد-19".

وعلى الساحل الغربي، أعيد افتتاح ولاية كاليفورنيا في اليوم ذاته. ويُعاد أيضًا فتح أحد مسارات المشي لمسافات طويلة الأكثر شهرة في الولاية، وهو مسار يعرف باسم "Big Sur's Pfeiffer Falls"، بعد حريق غابات مدمر أدى إلى إغلاقه لمدة 13 عامًا.

وستعود العربات السلكية إلى التنقل عبر شوارع سان فرانسيسكو في أغسطس/ آب المقبل للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، وستكون الرحلات مجانية.

ومدّدت كندا يوم الجمعة قيودها على السفر الدولي والأمريكي غير الضروري حتى تاريخ 21 يوليو/ تموز المقبل.

منتزهات ديزني

وترحب ديزني لاند الآن بالضيوف من خارج ولاية كاليفورنيا لأول مرة منذ مارس/ آذار 2020، بعد ستة أسابيع من إعادة افتتاح المنتجع لسكان كاليفورنيا.

كما عادت ديزني لاند باريس إلى العمل هذا الأسبوع.

الرحلات البحرية

وأعلنت شركة "رويال كاريبيان" هذا الشهر أن ستة من سفنها ستبحر من الموانئ الأمريكية الرئيسية في فلوريدا وتكساس بداية من يوليو/ تموز المقبل. ومع ذلك، أجلت الشركة هذا الأسبوع الإبحار الافتتاحي لسفينتها السياحية "Odyssey of the Seas"، بعد أن ثبتت إصابة ثمانية من أفراد الطاقم الذين تلقوا التطعيم ضد "كوفيد-19".